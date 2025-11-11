Operativos policiales en San Miguelito dejan varias capturas

San Miguelito/La Policía Nacional reportó varias capturas y decomisos durante las últimas horas en el distrito de San Miguelito, como parte de los operativos coordinados con el Ministerio Público para reforzar la seguridad en la zona y dar con personas requeridas por distintos delitos.

El comisionado Walter Stanziola, jefe de zona de la Policía Nacional, informó que los agentes lograron la aprehensión de un joven de 19 años, quien mantenía un oficio de captura por presunto homicidio ocurrido en marzo de este año.

“En una diligencia de allanamiento y registro logramos la captura de una persona de 19 años, la cual estaba siendo requerida por un oficio de captura por un presunto homicidio ocurrido el pasado mes de marzo”, explicó Stanziola.

De igual forma, unidades motorizadas del Servicio Policial Motorizado “Linces” efectuaron dos detenciones adicionales: una por posesión de fragmentos de sustancias ilícitas en el sector de Samaria, y otra por portar un arma de fuego tipo revólver, la cual fue puesta a órdenes de las autoridades competentes.

“La unidad de los Linces también pudo capturar a una persona con un arma de fuego tipo revólver, la cual fue puesta a órdenes de las autoridades”, detalló el comisionado.

Normalidad durante los desfiles y continuidad de los operativos

Pese a los operativos y allanamientos en curso, las autoridades confirmaron que los desfiles patrios realizados en el distrito de San Miguelito se desarrollaron con total normalidad, sin incidentes que afectaran el orden público.

La Policía Nacional reiteró que los operativos continuarán de manera permanente, con el objetivo de ubicar a personas implicadas en delitos de homicidio, venta de drogas y robos, entre otros.

“Se mantienen allanamientos programados junto al Ministerio Público para seguir sacando de circulación a quienes están cometiendo delitos en esta jurisdicción”, puntualizó Stanziola.

Las acciones forman parte del plan de seguridad preventiva y control del delito implementado por la institución en todo el distrito, en el marco de las celebraciones patrias y de fin de año.

Con información de Luis Carlos Velarde.