¿Qué oportunidades tiene José Gabriel Carrizo en las próximas elecciones? Habla uno de los voceros de campaña

Ciudad de Panamá, Panamá/Las primarias del Partido Revolucionario Democrático (PRD) están próximas a realizarse y desde ya los candidatos presidenciales han comenzado a oficializar sus campañas.

El próximo 11 de junio es la fecha en que los inscritos a este partido estarán escogiendo a su figura presidencial, de cara a las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

Entre los candidatos que estarán aspirando a las primarias del PRD se encuentran: Eduardo Ríos Brown, Calixto Parra, Juan Felipe Pittí Córdoba, Leonel Rodríguez, Franklin Alberto Arosemena Torrijos, Pedro Miguel González, el presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, y el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.

Este martes 11 de abril, el vicepresidente Carrizo realizó el lanzamiento oficial de su campaña como precandidato presidencial.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa en el Hotel El Panamá, mismo que contó con la presencia de múltiples seguidores entre ellos el alcalde de Chorrera, Tomas Velásquez Correa.

El diputado de la Asamblea Nacional y vocero de campaña, Leandro Ávila, dijo en Mesa de Periodistas, que el vicepresidente Carrizo podría tener una oportunidad en las próximas elecciones de 2024, al ser una persona bastante joven y dinámica.

“Hay un hecho que muchas personas pretenden olvidar y es que durante la pandemia el vicepresidente Carrizo se encargó del programa Panamá Solidario que brindó muchísima ayuda a todos los panameños. Nosotros consideramos que desde estos hechos nos brinda una carta de presentación para continuar con una candidatura sólida y repetir un hecho democrático que no se ha dado en este país”, dijo Ávila.

Agregó que durante los tiempos de pandemia un equipo de trabajo estuvo recorriendo las calles del país para escuchar al pueblo y resaltó que no debe haber la menor duda de que las personas saben reconocer las buenas acciones en los momentos nidifícales.

Tierras estatales adquiridas a centavos

Durante esta semana se dio a conocer que la diputada de Cambio Democrático, Yanibel Ábrego, adquirió 18.4 hectáreas tituladas a menos de un centavo, mismas que se encuentran divididas en dos fincas en Capira, específicamente en el área montañosa del corregimiento de Cirí Grande.

Las tierras estatales fueron entregadas a la diputada el 23 de marzo de 2023 por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) por un valor de 120 dólares.

Con respecto a este tema Ávila se pronunció y señaló que estos casos comprueban que se debe realizar una regulación a la Ley 80 de 2009 que reconoce derechos posesorios y regula la titulación de zonas costeras o territorio insular, misma que permitió a la diputada Ábrego poder adquirir estas tierras.

“Considero que debe haber una regulación en ejercicio para que a futuro estos hechos no se den, mismos que no son ilegales. Sin embargo, a la población no le parece correcto porque el ciudadano humilde no tiene esa posibilidad. La regulación estaría centrada en que nadie que esté en ejercicio de un cargo público pueda durante su periodo adquirir este tipo de tierra”, puntualizó Ávila.