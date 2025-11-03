¡Todo en orden! San Miguelito vibró con el desfile del 3 de noviembre en Paraíso

Se espera que los desfiles se extiendan hasta aproximadamente las 4:00 de la tarde.

En un ambiente de orden y civismo, se desarrollan este lunes los desfiles patrios en el distrito de San Miguelito, organizados por el Ministerio de Educación (Meduca), que este año implementó nuevos cambios logísticos y de ubicación en la ruta oficial.

La tarima principal, que tradicionalmente se instalaba frente al Consejo Municipal, fue trasladada a la entrada de Paraíso, donde se concentran las principales autoridades locales y educativas. La estructura, de diseño modesto, ha sido dispuesta para recibir a las delegaciones que participan en esta celebración de la separación de Panamá de Colombia.

Según la directora regional de Educación de San Miguelito, el evento cuenta con 50 delegaciones entre escuelas primarias, premedia, media, bandas independientes y colegios invitados de la región educativa de Panamá Norte.

Los desfiles iniciaron a las 8:30 de la mañana y se extenderán hasta aproximadamente las 4:00 de la tarde, recorriendo la vía desde la Policlínica Manuel María Valdés, a lo largo de la circunvalación hasta la entrada de Paraíso.

Tradición, civismo y seguridad en las calles

La alcaldesa Irma Hernández destacó el ambiente de tranquilidad y buen comportamiento ciudadano, señalando que las dianas realizadas durante la madrugada en sectores como Los Andes, Villa Lucre y Villa Guadalupe se desarrollaron sin incidentes.

“Ayer celebramos las dianas en Villa Guadalupe. Muchos nos dijeron ‘no las hagan’, pero tuvimos cero incidencias. Eso demuestra que la gente sabe comportarse, que solo quieren pasarla bien. Son tradiciones que hay que cuidar”, afirmó Hernández.

La alcaldesa también agradeció el apoyo de la Policía Nacional y del personal de seguridad municipal, quienes mantienen presencia en toda la ruta del desfile para garantizar el orden público y la seguridad de los asistentes.

nspecciones del Ministerio de Salud durante las festividades

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de su departamento de control de alimentos en San Miguelito, realizó inspecciones tempranas a los puestos de comida ubicados a lo largo del recorrido del desfile.

“Por ahora lo que se ha encontrado ha sido principalmente deficiencias en la conservación de carnes por falta de hielo, uso inadecuado de vestimentas y falta de control en la reutilización de aceites para frituras”, informó un funcionario del Minsa.

Las autoridades sanitarias indicaron que continuarán las rondas de supervisión durante el día para verificar que los vendedores corrijan las irregularidades detectadas, garantizando así la seguridad alimentaria de los asistentes.