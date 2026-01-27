Ordenan detención provisional para joven acusado de quemar a su madre en Chiriquí

El Ministerio Público solicitará la imputación formal de cargos por el delito de agresión contra su madre y tentativa de femicidio.

Chiriquí/El Un joven de 25 años acusado de agredir a su madre quedó detenido de forma provisional, luego de que la Fiscalía lograra presentar los elementos de convicción que lo vinculan con el hecho de violencia.

En audiencia de garantías, la Fiscalía Regional de Chiriquí logró que se le imputaran cargos por el delito de tentativa de femicidio en perjuicio de su madre, por hechos suscitados en el distrito de David el 24 de enero del 2026.

El imputado fue localizado la tarde del lunes durante un operativo de búsqueda de un adulto mayor en el río David. Al momento de ser encontrado presentaba signos de deshidratación, así como golpes visibles en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario de la ciudad, donde permaneció bajo observación médica por casi 24 horas.

Una vez estabilizado, el hombre fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales y trasladado al Órgano Judicial.

El caso

El pasado 24 de enero, una mujer de 60 años fue víctima de un intento de femicidio, presuntamente a manos de su propio hijo, en el sector de Las Perlas, cerca de Villa Nazareth, en el distrito de David (Chiriquí).

La víctima presenta quemaduras en el 20 % de su cuerpo y permanece recluida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional Rafael Hernández.

El caso ha generado preocupación en la provincia y ha reavivado el debate sobre la violencia contra las mujeres, así como el alcance de las sanciones penales aplicables a los agresores.

Se espera que, una vez concluida la audiencia, el juez de garantías determine las medidas cautelares que se aplicarán al imputado mientras avanzan las investigaciones del caso.

Con información de Iván Saldaña