Diputados rechazan ataque de un hijo contra su madre en Chiriquí

El caso involucra a una mujer de 61 años que fue apuñalada y posteriormente víctima de un intento de incendio de su vivienda con ella dentro.

El violento ataque cometido por un joven de aproximadamente 25 años contra su propia madre durante el fin de semana en la provincia de Chiriquí ha generado conmoción a nivel nacional y reacciones en la Asamblea Nacional, donde varios diputados se pronunciaron en rechazo a este hecho.

El caso involucra a una mujer de 61 años que fue apuñalada y posteriormente víctima de un intento de incendio de su vivienda con ella dentro. La mujer permanece hospitalizada en el Hospital Regional de Chiriquí, mientras el presunto agresor fue localizado por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) durante un operativo de búsqueda relacionado con otra persona reportada como desaparecida.

Durante el debate legislativo, la diputada Tatiana Morales condenó enérgicamente la agresión y cuestionó la respuesta institucional frente a este tipo de casos de violencia intrafamiliar.

🔗Puedes leer: Joven que presuntamente agredió a su madre es hallado fortuitamente en el río David; una crecida lo arrastró

“El fin de semana en la provincia de Chiriquí, un hijo de 25 años prendió fuego a su mamá de 61 años. Esta señora se encuentra en el Hospital Regional de la provincia de Chiriquí… Hijos, los padres no son para maltratarlos, sino para cuidarlos. Hago un llamado enérgico al Ministerio de la Mujer, que emitió un comunicado diciendo que a primeras horas del día de hoy iban a comunicarse con la familia de esta señora para darles acompañamiento, y no se trata solo de acompañamiento, se trata de poner una defensa legal para que a esta madre le caiga todo el peso de la ley”, destacó la diputada.

Morales enfatizó la necesidad de que las instituciones responsables no solo brinden acompañamiento psicológico y social, sino que también garanticen la defensa legal de las víctimas y que se aplique todo el peso de la ley a los agresores.

Las autoridades informaron que el presunto responsable fue trasladado a un centro hospitalario debido a las heridas con las que fue encontrado y, una vez se recupere, será puesto a disposición de las instancias judiciales correspondientes para enfrentar el proceso legal.

Con información de Yamy Rivas