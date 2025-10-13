Ordenan detención provisional contra sospechoso de homicidio en las afueras de un bar en Aguadulce

aguadulce/Un hombre acusado de la presunta comisión del delito de homicidio en el distrito de Aguadulce fue detenido provisionalmente, luego de que un juez de garantías le imputara cargos por este hecho.

El sospechoso está vinculado al asesinato ocurrido la madrugada del 6 de octubre, en las afueras de un bar del distrito.

“El juez decretó la detención provisional de un hombre, luego de que la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Coclé formulara cargos por el delito de homicidio agravado”, informó el Ministerio Público a través de la red social X.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima recibió varios disparos efectuados por dos personas que se desplazaban en una motocicleta, la cual posteriormente fue hallada en una de las vías que conecta con la Interamericana.

El detenido permanecerá bajo custodia mientras avanzan las diligencias del caso.

En menos de un mes, Aguadulce ha registrado dos homicidios y un femicidio, situación que ha generado preocupación entre los residentes, quienes piden mayor seguridad ante la cercanía de las festividades por la fundación del distrito.