Organizaciones de derechos LGBT+ envían carta a la OEA en apoyo al matrimonio igualitario
Las organizaciones recuerdan que el matrimonio trasciende un simple contrato legal, pues representa un compromiso público que reconoce el amor, la responsabilidad y la vida familiar.
Ciudad de Panamá/Diversas organizaciones de derechos LGBT+ enviaron una carta a los representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para solicitar su respaldo al matrimonio civil para parejas del mismo sexo.
El documento hace un llamado a armonizar las legislaciones locales con los estándares internacionales y erradicar las exclusiones que aún persisten en la región.
El texto subraya que este respaldo se fundamenta en la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según este fallo, negar el acceso al matrimonio a las parejas del mismo sexo vulnera los derechos garantizados por la Convención Americana. Por lo tanto, los Estados tienen la obligación jurídica de asegurar que estas uniones se realicen en igualdad de condiciones, con los mismos derechos y responsabilidades que las parejas de distinto sexo.
Las organizaciones recuerdan que el matrimonio trasciende un simple contrato legal, pues representa un compromiso público que reconoce el amor, la responsabilidad y la vida familiar. Esta figura garantiza protecciones esenciales en la toma de decisiones médicas, herencias, seguridad social y reconocimiento de filiación.
Situación jurídica global
La carta destaca que el matrimonio igualitario ya es una realidad jurídica en 39 países a nivel global, incluyendo cerca de una docena en las Américas. Esto significa que más del 70% de la población de América Latina vive en naciones donde las parejas del mismo sexo pueden casarse.
La carta de las organizaciones señala que "desde Canadá hasta Chile, y desde México hasta Uruguay, los países que han adoptado esta figura reportan beneficios como el fortalecimiento familiar y la afirmación de la dignidad de innumerables personas, sin causar perjuicio a terceros ni debilitar las instituciones existentes".
Finalmente, el documento exhorta a los representantes a promover medidas concretas que aseguren la libertad de contraer matrimonio para todas las personas. Garantizar este acceso es, al mismo tiempo, una cuestión de cumplimiento legal y de justicia fundamental para asegurar que todas las familias sean tratadas con igual dignidad ante la ley, en estricto apego a los derechos humanos y al Estado de derecho.
Las organizaciones firmantes de la carta son:
- Abogades por los Derechos Sexuales (ABOSEX)
- Akahata - Equipo de trabajo en sexualidades y géneros
- Católicas por el Derecho a Decidir Argentina
- Conectando Derechos
- United Belize Advocacy Movement
- Angel Careaga
- Asociación Humanista de Diversidades Sexuales "Amigos sin Fronteras" ASIF
- Católicas por el Derecho a Decidir - Bolivia, CDD Bolivia
- Colectivo tlgb PANDO
- Colectivo TLGBIQ+
- Comunidad Diversidad
- Coordinadora LGBTIQ + Cochabamba
- FAMELI
- Familia Galan
- Hombres Trans Diversos de Bolivia
- Manodiversa
- Montero Diversa LGBTIQ+
- ONG IGUAL
- Red Trebol
- ADESPROC LIBERTAD LGBTIQ+
- Alianza Social Lgbth
- Casa Trans Cochabamba
- FULIDE- CHUQUISACA
- House of Ivarz
- LAS THEMIS COLECTIVO FEMINISTA
- Movimiento Trans Feminista Bolivia
- Red Trébol de Bolivia
- Fundación Diversencia LGBT+
- Católicas pelo Direito de Decidir - Brasil
- ABGLT
- Asociación OTD Chile
- Colombia Diversa
- Profamilia
- Católicas por el Derecho a Decidir - Colombia
- Corporación Caribe Afirmativo
- Arrecife
- Asociación Ciudadana ACCEDER
- CIPAC
- Corporación Crisalys CT
- Taller de Comunicación Mujer
- Fundación Ecuatoriana Equidad
- Fundación Pakta
- ASCAP BOLIVIA Asociación con Alas Propias
- Synergía - Iniciativas para los Derechos Humanos
- The Robert & Ethel Kennedy Human Rights
- Visibles
- OTRANS-RN
- Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala
- Red Nacional De Personas Trans de Guatemala REDTRANS ONG
- SASOD Guyana
- ASOCIACION PARA UNA VIDA MEJOR DE PERSONAS INFECTADAS/AFECTADAS POR EL VIH SIDA EN HONDURAS (APUVIMEH)
- Fundación Casas Santa Lorenza AC
- Trans Difusión Asociación Civil
- FOCA-RED MESOAMERICANA MUJER SALUD Y MIGRACIÓN
- Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual
- Orgullo Ecatepec A.C
- Red de Madres Lesbianas en México
- Somos Manada México
- Y las Mujeres Qué
- Asociación Panameña de Personas Trans (APPT)
- Fundación Espacio de Encuentro de Reflexión e Inclusión Istmo Panamá (EDERDII-Panama)
- CIMUF - Coalición Internacional de Mujeres y Familia
- Fundación Iguales
- Hombres Trans Panamá
- Asociación de Padres de Familia Familiares y Amigos por la Diversidad de Panamá (Pflag Panamá)
- RedTraSex
- Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM Bolivia
- Lesbianas Independientes Feministas Socialistas - LIFS
- Mas Igualdad Perú
- Trans Organización Feminista por los DDHH de las Personas Trans
- Promsex
- Red de Litigantes LGBTI+ de las Américas
- Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y El Caribe
- Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans RedLacTrans
- Observatorio de Derechos humanos de Personas Trans-ODHPT
- TRANSSA Trans Siempre Amigas
- COLESDOM
- Equal Rights, Acess and Opportunities SVG Inc.
- Suriname Men United
- WomenS Way Foundation
- Union Afirmativa de Venezuela
- UCTRANS