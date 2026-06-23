Organizaciones de derechos LGBT+ envían carta a la OEA en apoyo al matrimonio igualitario

Las organizaciones recuerdan que el matrimonio trasciende un simple contrato legal, pues representa un compromiso público que reconoce el amor, la responsabilidad y la vida familiar.

Ciudad de Panamá/Diversas organizaciones de derechos LGBT+ enviaron una carta a los representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para solicitar su respaldo al matrimonio civil para parejas del mismo sexo.

El documento hace un llamado a armonizar las legislaciones locales con los estándares internacionales y erradicar las exclusiones que aún persisten en la región.

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El texto subraya que este respaldo se fundamenta en la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según este fallo, negar el acceso al matrimonio a las parejas del mismo sexo vulnera los derechos garantizados por la Convención Americana. Por lo tanto, los Estados tienen la obligación jurídica de asegurar que estas uniones se realicen en igualdad de condiciones, con los mismos derechos y responsabilidades que las parejas de distinto sexo.

Las organizaciones recuerdan que el matrimonio trasciende un simple contrato legal, pues representa un compromiso público que reconoce el amor, la responsabilidad y la vida familiar. Esta figura garantiza protecciones esenciales en la toma de decisiones médicas, herencias, seguridad social y reconocimiento de filiación.

Situación jurídica global

La carta destaca que el matrimonio igualitario ya es una realidad jurídica en 39 países a nivel global, incluyendo cerca de una docena en las Américas. Esto significa que más del 70% de la población de América Latina vive en naciones donde las parejas del mismo sexo pueden casarse.

La carta de las organizaciones señala que "desde Canadá hasta Chile, y desde México hasta Uruguay, los países que han adoptado esta figura reportan beneficios como el fortalecimiento familiar y la afirmación de la dignidad de innumerables personas, sin causar perjuicio a terceros ni debilitar las instituciones existentes".

Finalmente, el documento exhorta a los representantes a promover medidas concretas que aseguren la libertad de contraer matrimonio para todas las personas. Garantizar este acceso es, al mismo tiempo, una cuestión de cumplimiento legal y de justicia fundamental para asegurar que todas las familias sean tratadas con igual dignidad ante la ley, en estricto apego a los derechos humanos y al Estado de derecho.

Las organizaciones firmantes de la carta son: