Pacientes de hemodiálisis del Santo Tomás piden soluciones tras interrupción del servicio por evaluación técnica

Los pacientes también pidieron una solución a largo plazo, que incluya instalaciones adecuadas para recibir sus tratamientos con seguridad y tranquilidad. Uno de los manifestantes sostuvo que las condiciones del edificio eran motivo de preocupación desde antes del terremoto.

Ciudad de Panamá/Pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Santo Tomás manifestaron su preocupación tras la clausura de las instalaciones donde recibían atención, debido a las afectaciones estructurales luego del terremoto.

Algunos acudieron este lunes al hospital sin tener claridad sobre dónde debían continuar sus tratamientos y solicitaron una solución que les permita recibir atención en condiciones seguras.

De acuerdo con información del Hospital Santo Tomás, alrededor de 405 pacientes de hemodiálisis reciben atención en estas instalaciones. Entre ellos hay pacientes del propio hospital y de la Caja de Seguro Social, quienes deben ser reubicados para continuar con sus tratamientos, que generalmente requieren tres sesiones por semana.

Durante una manifestación pacífica, los pacientes relataron la angustia que vivieron durante el sismo del viernes, cuando algunos se encontraban conectados a las máquinas de diálisis. Uno de ellos explicó que los pacientes del turno de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. tuvieron que permanecer conectados mientras ocurría el movimiento telúrico.

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“Estábamos conectados rogando que ese edificio no se nos cayera encima”, relató Sheray Alonso, una de las pacientes, quien agradeció al personal médico y de enfermería por asistirlos y desconectarlos durante la emergencia.

Los pacientes también pidieron una solución a largo plazo, que incluya instalaciones adecuadas para recibir sus tratamientos con seguridad y tranquilidad.

Delves Quirós sostuvo que las condiciones del edificio eran motivo de preocupación desde antes del terremoto.

Otra paciente aseguró que su sesión estaba programada para las 6:00 a.m. de este lunes, pero afirmó que no recibió una llamada para informarle dónde debía acudir. Por ello, llegó al hospital en busca de respuestas.

Los manifestantes reconocieron el trabajo del personal de enfermería, al que agradecieron por mantenerse pendiente de los pacientes durante la emergencia y las dificultades derivadas de la suspensión del servicio.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, afirmó que, tras la clausura del edificio el domingo por las afectaciones estructurales, se localizaron a los 405 pacientes y se distribuyeron en diferentes instalaciones para garantizar la continuidad de sus tratamientos.

El titular de Salud rechazó que se haya dejado a los pacientes sin atención y sostuvo que se les comunicó dónde debían acudir para recibir sus sesiones de hemodiálisis.

“A cada uno de ellos se les ha llamado, y se les ha dicho dónde tienen que ir. Se han distribuido en diferentes lugares y van a ser atendidos. Todos van a ser atendidos. Lo único que tienen que hacer es llamar a Santo Tomás, al doctor Luis Bravo, que es un gran director del hospital y ha estado muy encima de esto", aseguró Boyd Galindo.

Hasta el cierre de esta nota, el Sinaproc, junto a otras entidades, mantiene una revaluación estructural de la edificación para determinar la magnitud de los daños, y tomar una decisión colegiada sobre la estructura.

Información de Luis Mendoza

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