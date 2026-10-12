Temblor en Panamá: Sinaproc informa de 90 viviendas afectadas en Chiriquí; 28 con daños totales

El número de viviendas dañadas podría aumentar, debido a que todavía hay comunidades pendientes de inspección.

Chiriquí/Un balance preliminar del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) registra 90 viviendas afectadas, 62 con daños parciales y 28 con daños totales, tras el sismo del 9 de octubre. Las principales afectaciones se concentran en el oriente de Chiriquí y sectores de la comarca Ngäbe-Buglé.

Equipos de Sinaproc, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y otras instituciones mantienen las inspecciones en San Félix, Remedios, Tolé y comunidades comarcales. Según las evaluaciones, entre las residencias más afectadas figuran construcciones con estructuras de adobe.

El número de viviendas dañadas podría aumentar, debido a que todavía hay comunidades pendientes de inspección. Durante la entrevista se mencionaron sectores de la comarca, Quebrada de Piedra y Alto Caballero, entre los puntos donde aún no se habían completado las evaluaciones.

Por su parte, un representante del Miviot explicó que los recorridos buscan determinar cuáles viviendas pueden repararse y cuáles requieren demolición y reconstrucción.

“Nosotros lo que estamos haciendo es evaluando cuáles son recuperables”, expresó. Añadió que algunas construcciones improvisadas no cumplen con las normas del Reglamento Estructural Panameño, lo que las hace vulnerables.

El funcionario indicó que el inventario parcial del Miviot superaba las 60 viviendas afectadas, incluidas 15 con afectaciones totales, pero aclaró que la fuente oficial del balance es Sinaproc. Ambos registros continúan actualizándose a medida que los equipos llegan a otras comunidades.

Detrás de las cifras están familias como la de Nora Palacio, quien relató que estaba trabajando cuando ocurrió el sismo, mientras su hijo de 10 años permanecía solo en casa.

“Él pudo reaccionar a tiempo y salió”, contó. Según su testimonio, la vivienda quedó destruida y no es posible ingresar. Cuando regresó y se encontró con su hijo, ambos lloraron. “Lloramos juntos, lloramos porque es algo muy triste”, expresó.

Las autoridades mantienen las coordinaciones para atender a las familias afectadas y pidieron a la población conservar la calma y prepararse ante nuevos movimientos sísmicos.

Con información de Demetrio Ábrego.