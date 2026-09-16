Pacientes en hemodiálisis reciben nuevas opciones ante complicaciones vasculares

La Caja de Seguro Social destacó que este tipo de jornadas permiten ampliar las alternativas para pacientes con casos complejos.

Ciudad de Panamá/El Centro Nacional Especializado Cardiovascular y Torácico de la Ciudad de la Salud llevó a cabo una jornada especializada de alta complejidad dirigida a pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis que presentan dificultades para mantener sus accesos vasculares.

Durante dos días, seis pacientes fueron atendidos mediante procedimientos orientados a preservar, recuperar o establecer nuevas vías de acceso para continuar con sus tratamientos.

La jornada estuvo enfocada principalmente en pacientes que, tras múltiples procedimientos, catéteres, fístulas e injertos, han agotado progresivamente sus accesos vasculares convencionales. Esta situación puede provocar estrechamientos u obstrucciones de las venas centrales, limitando las opciones para establecer nuevas vías de acceso.

Para atender estos casos se utilizaron tecnologías y técnicas especializadas, entre ellas el sistema HeRO Graft, el sistema Surfacer y el stent recubierto Wrapsody, seleccionados de acuerdo con las condiciones particulares de cada paciente.

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El Dr. Pedro Echeverría, responsable de la jornada, explicó que el uso prolongado de los accesos vasculares puede contribuir a su deterioro, especialmente en pacientes con enfermedad renal avanzada.

“Lo ideal sería que todos los pacientes pudieran contar con accesos construidos utilizando sus propias venas y arterias. Sin embargo, por múltiples razones, algunos presentan un agotamiento de sus accesos venosos y es necesario recurrir a otras alternativas”, señaló Echeverría.

Las nuevas herramientas permiten intervenir casos en los que las opciones convencionales son limitadas, mediante procedimientos como la recanalización de vasos obstruidos o la creación de circuitos alternativos para facilitar el acceso requerido durante la hemodiálisis.

La actividad también tuvo un componente académico, con la participación del equipo de cirugía vascular, especialistas invitados de distintos países de Latinoamérica, fellows y profesionales jóvenes del centro, quienes participaron en un proceso de entrenamiento e intercambio de experiencias.

La Dra. Ana Grecia Franceschi, cirujana cardiovascular, destacó la importancia del acceso vascular para los pacientes que reciben hemodiálisis.

“Cuando estas vías se agotan, preservar, recuperar o crear un nuevo acceso puede marcar una diferencia fundamental para que el paciente pueda continuar recibiendo su tratamiento”, afirmó.

La Caja de Seguro Social destacó que este tipo de jornadas permiten ampliar las alternativas para pacientes con casos complejos, al tiempo que fortalecen la formación de los profesionales y la incorporación de tecnologías especializadas en la atención de enfermedades renales.