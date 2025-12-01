Padres de familia exigen auditoría por presunto mal manejo de fondos en escuela de Llano Grande en Chiriquí

Según denunciaron algunos acudientes, la directora del centro habría llamado a agentes de la Policía Nacional para resguardar la reunión. No obstante, la directora indicó que se trató de una medida preventiva para garantizar la seguridad de los asistentes.

Chiriquí/Padres de familia de la escuela primaria de Llano Grande de Arriba, en el corregimiento de Las Lomas, solicitaron la realización de una auditoría al manejo de los fondos administrados por la dirección del plantel. La petición surgió durante una asamblea, donde solicitaron respeto y transparencia en medio de un ambiente que describieron como tenso.

Según denunciaron algunos acudientes, la directora del centro habría llamado a agentes de la Policía Nacional en la provincia de Chiriquí para resguardar la reunión. No obstante, la directora indicó que se trató de una medida preventiva para garantizar la seguridad de los asistentes. También sostuvo que el uso de los fondos se ha ejecutado según lo establece la ley del FECE.

La funcionaria explicó que convocó a una reunión previa en la que se entregó una nota informativa, aunque, según dijo, no se detallaron los temas a tratar. Indicó que mantiene las puertas abiertas y que solo se busca llevar un control adecuado, señalando que a estos encuentros deben asistir padres o acudientes con estudiantes matriculados en el plantel.

Sin embargo, indicó que la presidenta de la asociación de padres mantiene más de dos meses de ausencia, lo que asegura ha afectado la firma de trámites relacionados con el FECE, indispensables para el funcionamiento de la escuela. Los padres denunciaron también retrasos en la aprobación de compras.

Con información de Demetrio Ábrego