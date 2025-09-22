Padres de familia solicitan agilizar reparaciones tras daños por rayo en escuela de Río Guázaro

El hecho ha generado dificultades en la preparación de los alimentos para los estudiantes, quienes ahora reciben sus comidas en una zona improvisada dentro del centro educativo.

Santa Fe, Veraguas/En la escuela de Río Guázaro, ubicada en la comunidad de Calobébora, al norte de Santa Fe, provincia de Veraguas, un rayo impactó recientemente en el área de la cocina, afectando tanto las instalaciones como el sistema eléctrico alimentado por paneles solares.

Ante esta situación, los padres hicieron un llamado a las autoridades educativas para agilizar el proceso de reparación, destacando la importancia de garantizar un espacio seguro y adecuado para la alimentación y el aprendizaje de sus hijos.

"Nosotros lo que podamos hacer es, ahí estamos improvisando en una esquina para darle la comida a los niños", explicó Roselio Beker, presidente del club de padres de familia, quien agregó que, se continúa brindando los alimentos a los estudiantes, pero de forma limitada.

El Ministerio de Educación (Meduca) indicó que se encuentra diseñando proyectos para resolver los daños ocasionados, mientras los padres de familia esperan que las reparaciones se lleven a cabo a la brevedad.

“Ya fuimos hasta allá. Se está haciendo el levantamiento de lo que se requiere para subsanar todo lo que el daño fue en el tema de la cocina y el sistema eléctrico”, indicó María Pimentel, directora regional de Educación. El centro escolar atiende a cerca de 200 estudiantes, desde primaria hasta premedia, en esta zona costera del Atlántico veragüense.

Con información de Ney Castillo