Padres de escuela Torrijos Carter denucian prohibiciones, robos y mala gestión

Los miembros de la Asociación de Padres de Familia del Centro Básico de Educación Torrijos Carter, en San Miguelito, cuestionan la gestión de la directora del plantel y, molestos, convocaron a una reunión a la que asistió la directora regional de Educación del distrito, Aimeth Espinosa, para mediar en la situación.

Los acudientes expusieron sus preocupaciones a la representante del Ministerio de Educación, con la expectativa de recibir una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades.

Una de las madres denunció que se ha prohibido la entrada a la escuela tanto a algunos estudiantes como a integrantes del Club de Padres de Familia. Además, cuestionó el desempeño de la directora, quien tiene más de 20 años en el cargo, y exigió que se les tome en cuenta y se les trate con respeto.

Los padres también señalaron que el plantel ha sido objeto de robos, por lo que solicitan mayor seguridad. El equipo de TVN Noticias realizó un recorrido por las instalaciones y pudo constatar las deficiencias en este sentido.

