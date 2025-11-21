Femicidio en San Carlos: Juez imputa cargos a hombre de 22 años y lo señalan como presunto autor del crimen

Según relataron a las autoridades, la mujer había salido desde la vivienda de un familiar en el mismo sector para acudir a sacar una cita médica , pero no regresó. La víctima, informaron los parientes, residía en el área de El Naranjal de San Carlos .

Panamá Oeste/Un juez de garantías de Panamá Oeste imputó cargos por el delito contra la vida y la integridad física, en la modalidad de femicidio, a un hombre de 22 años, detenido por su presunta participación en el asesinato de Maritza Tejeira, de 41 años.

La audiencia de solicitudes múltiples se desarrolló la tarde del jueves, donde la Fiscalía de Homicidio y Femicidio señaló al imputado como presunto autor del violento hecho ocurrido en el distrito de San Carlos.

El cuerpo de la víctima fue encontrado el 13 de noviembre, a orillas de la calle 4 de noviembre, cerca de su residencia, detrás del centro de recaudación de la Caja de Seguro Social.

De acuerdo con la representante legal de la familia, la abogada Suky Yard, existían antecedentes de una convivencia conflictiva entre la víctima y el señalado, además de múltiples elementos que apuntan a agresiones previas.

"Hay otros elementos que están dentro de la carpeta, pues que pueden ayudar a determinar los niveles de violencia que vivía lastimosamente la señora Maritza, que en paz descanse", detalló.

Por solicitud del Ministerio Público, el juez ordenó la detención provisional del imputado mientras avanza la investigación por los próximos seis meses. La defensa del señalado presentó un recurso de apelación, que será resuelto el 4 de diciembre.

El hallazgo se reportó cerca de las 6:40 a.m. del 13 de noviembre, cuando residentes del área dieron aviso a las autoridades al observar el cuerpo tirado a las afueras de una vivienda. El cuerpo fue encontrado frente a una casa ubicada en una zona donde la mayoría de las residencias son de uso de fin de semana, por lo que habitualmente permanecen vacías.

Poco después, familiares de la víctima acudieron al lugar para realizar la identificación del cuerpo. Según relataron a las autoridades, la mujer había salido desde la vivienda de un familiar en el mismo sector para acudir a sacar una cita médica, pero no regresó. La víctima, informaron los parientes, residía en el área de El Naranjal de San Carlos.

