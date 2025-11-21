IMA inicia armado de cajas navideñas en Coclé

El Instituto de Mercadeo Agropecuario comenzó en Coclé la preparación de las tradicionales cajas navideñas.

Coclé/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) inició en la provincia de Coclé el armado de las tradicionales cajas navideñas, que serán distribuidas a miles de familias en las próximas semanas como parte del programa anual que busca facilitar el acceso a productos esenciales durante la temporada.

Para este año, el IMA anunció la preparación y venta de más de 800 mil cajas que estarán disponibles en las naviferias, las cuales se instalarán en más de 100 puntos del país a partir del martes 2 de diciembre.

Cada caja contiene productos básicos para la cena navideña, entre ellos: 5 libras de arroz, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite y una pieza de jamón picnic. La institución señaló que estos insumos buscan apoyar a las familias en la adquisición de alimentos a precios accesibles durante las festividades.

El IMA informó que continuará el proceso de organización y distribución durante las próximas semanas, garantizando el abastecimiento en todas las provincias.