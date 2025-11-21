11 años de Metro y usuarios aún incumplen reglas básicas: dejar salir antes de entrar y circular por la derecha

"En las escaleras mecánicas, sitúese a la derecha para permitir el paso de viajeros con más prisa" es uno de los anuncios que resuena en las bocinas de las estaciones, sin embargo, con cada llegada del tren, los usuarios siguen haciendo caso omiso a esta indicación.

A once años de la puesta en marcha del Metro de Panamá, las normas básicas de convivencia siguen siendo un reto para miles de usuarios. Aunque la metrocultura ha avanzado, persisten conductas que afectan la operación diaria del sistema, especialmente en horas de mayor demanda, como entrar sin permitir que los pasajeros salgan, caminar en sentido contrario a la señalización y desatender instrucciones de seguridad.

Julio Moreno, jefe de la Línea 1 del Metro de Panamá, explicó que varias normas básicas de uso continúan siendo incumplidas por miles de pasajeros diariamente, lo que afecta la movilidad dentro de las estaciones y el funcionamiento regular del sistema, que actualmente moviliza unos 365,000 usuarios diarios entre las líneas 1 y 2.

Moreno detalló que una de las faltas más recurrentes es pasar por debajo de los torniquetes, y el mal hábito de entrar al tren sin permitir que los pasajeros salgan primero, lo cual genera aglomeración y ralentiza la salida y entrada de los usuarios.

En el área de conexión entre ambas líneas, recordó que existe una señalización específica en el piso para ordenar el flujo de personas. Sin embargo, algunos usuarios no respetan estas guías.

El jefe de Línea 1 indicó que el Metro mantiene marcada la circulación por el lado derecho, tanto en escaleras como en pasillos, con el fin de agilizar los desplazamientos. Además, esta práctica contribuye al orden dentro del sistema y evita conflictos entre usuarios.

Y, por otro lado, están los usuarios que incluso se molestan si alguien con prisa pide permiso para circular más rápido.

"Aprovecho el momento para indicar a nuestros usuarios que siempre la circulación debemos hacerla por el lado derecho, tanto para subir escaleras como para andar por pasillos. Con esto agilizamos nuestro propio recorrido en el metro", recordó Moreno.

A pesar de ciertos incumplimientos, destacó el impacto de la metrocultura, un programa que se implementó incluso antes de la inauguración del sistema para preparar a la ciudadanía sobre el comportamiento esperado. Explicó que este proceso ha sido un esfuerzo constante del equipo operativo, reforzado con mensajes en trenes y estaciones, así como con la presencia de personal que orienta a los usuarios.

Según dijo, “la metrocultura ha ayudado mucho en lo que es el comportamiento de las personas”, y el trabajo de reforzar estas normas es permanente.

Actualmente, el sistema registra cerca de 365 mil usuarios diarios, pero en diciembre, su mes de mayor demanda, esperan movilizar entre 395 mil y 396 mil pasajeros por día.

Al ser consultado sobre qué hace falta para seguir mejorando, Moreno explicó que muchas de las instrucciones que se aplican en el Metro podrían extenderse a otros espacios para fortalecer la convivencia ciudadana. Entre las recomendaciones más insistentes están mantener volúmenes moderados al escuchar música o videos, recargar las tarjetas con tiempo para evitar filas y ubicarse siempre detrás de la línea amarilla como medida de seguridad.

Sobre estos puntos, mencionó: “Pedimos siempre a los usuarios el respeto común por los demás”.

Respecto a una posible extensión del horario operativo en diciembre, el jefe de Línea 1 indicó que no está previsto por el momento, ya que en años anteriores el horario regular ha sido suficiente para atender la demanda. No obstante, aclaró que, de ser necesario ante alguna situación puntual, la administración del Metro evaluaría la medida.

La metrocultura continúa siendo uno de los principales pilares del sistema y, a juicio de las autoridades, un reflejo del avance ciudadano en materia de normas básicas de convivencia.

