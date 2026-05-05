Padres en Hualaca protestan por traslado de docentes que afecta a casi 200 estudiantes

La comunidad educativa espera una pronta respuesta de las autoridades para garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes afectados.

Padres de familia de la Escuela Bilingüe Primaria de Hualaca realizaron una protesta para exigir al Ministerio de Educación que detenga el traslado de varios docentes del plantel, medida que, según denuncian, está perjudicando directamente la formación académica de sus hijos.

De acuerdo con los manifestantes, alrededor de 187 estudiantes han quedado sin docentes, lo que ha generado preocupación e incertidumbre en la comunidad educativa. Los padres solicitan que, en caso de concretarse los traslados por mutuo acuerdo, se nombren nuevos educadores de inmediato para evitar interrupciones en el aprendizaje.

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Además, señalaron que la situación está afectando especialmente a los estudiantes de niveles iniciales, quienes requieren atención en áreas clave. Asignaturas como inglés, educación física e informática se han visto comprometidas tras la salida de docentes especializados, obligando a que los alumnos permanezcan únicamente con sus maestros de aula.

Los acudientes consideran que esta decisión representa un retroceso en la calidad educativa, ya que no todos los estudiantes están recibiendo las mismas oportunidades de aprendizaje, particularmente en materias fundamentales para su desarrollo integral.

La comunidad educativa espera una pronta respuesta de las autoridades para garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes afectados.

Información de Demetrio Ábrego