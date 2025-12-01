Pago del décimo tercer mes a funcionarios será este jueves 4 de diciembre

Cabe recordar que el pago del décimo tercer mes está equipado conforme al salario devengado de cada funcionario.

Pago del décimo tercer mes
Pago del décimo tercer mes / Pexels

Este jueves 4 de diciembre se pagará la tercera y última partida del décimo tercer mes correspondiente a este año. Se trata de cerca de 150 millones 944 mil 110 dólares con 28 centavos, los cuales se van a pagar a 276 439 funcionarios.

Esta es la fecha que consta en el calendario de pagos a servidores publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas en su página web correspondiente al año 2025.

En el mes de marzo, cuando se pagó la primera partida, el monto estuvo dividido de la siguiente manera:

  • El Ejecutivo, $79.6 millones que involucran a más de 148,000 funcionarios.
  • Al Legislativo, $2.2 millones; más de 3,800 servidores.
  • Al judicial, $4.2 millones que involucran a más de 6,900 funcionarios.

También a las entidades descentralizadas, a los intermediarios financieros, a los patronatos y los municipios, se les estará desembolsando su respectivo pago.

Cabe recordar que el pago del décimo tercer mes se equiparará conforme al salario devengado de cada funcionario.

Temas relacionados

Décimo Tercer Mes pagos funcionarios
Si te lo perdiste
Lo último
stats