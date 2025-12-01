Pago del décimo tercer mes a funcionarios será este jueves 4 de diciembre

Cabe recordar que el pago del décimo tercer mes está equipado conforme al salario devengado de cada funcionario.

Este jueves 4 de diciembre se pagará la tercera y última partida del décimo tercer mes correspondiente a este año. Se trata de cerca de 150 millones 944 mil 110 dólares con 28 centavos, los cuales se van a pagar a 276 439 funcionarios.

Esta es la fecha que consta en el calendario de pagos a servidores publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas en su página web correspondiente al año 2025.

En el mes de marzo, cuando se pagó la primera partida, el monto estuvo dividido de la siguiente manera:

El Ejecutivo, $79.6 millones que involucran a más de 148,000 funcionarios.

Al Legislativo, $2.2 millones; más de 3,800 servidores.

Al judicial, $4.2 millones que involucran a más de 6,900 funcionarios.

También a las entidades descentralizadas, a los intermediarios financieros, a los patronatos y los municipios, se les estará desembolsando su respectivo pago.

Cabe recordar que el pago del décimo tercer mes se equiparará conforme al salario devengado de cada funcionario.