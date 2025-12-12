Pago jubilados: Caja de Seguro Social informa sobre pago de la segunda quincena y bonos de diciembre

Panamá/La Caja de Seguro Social informa a los pensionados y jubilados de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales que el pago correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2025, junto con los bonos especiales de fin de año, se realizará el viernes, 19 de diciembre de 2025.

Además del pago de la quincena regular, los pensionados y jubilados de IVM y Riesgos Profesionales, recibirán los siguientes bonos correspondientes al mes de diciembre:

Bono de $60 – Ley 51 de 2005

Quiénes lo reciben:

Todos los pensionados y jubilados de IVM y de Riesgos Profesionales.

Que estén en la planilla de la segunda quincena de diciembre de 2025.

Bono de $100 – Ley 70 de 2011

Quiénes lo reciben:

Los pensionados y jubilados que estén en la planilla de la segunda quincena de diciembre 2025, cuyo monto de su pensión sea mayor de $800.01 hasta $1,500.00, sin exceder los $1,600.00, recibirán, además del bono de $60.00, un bono de $100.00, tal como lo estipula la Ley 70 del 6 de septiembre de 2011, ya que a esta población de pensionados no se les reconoció el aumento escalonado otorgado según el artículo 4 de la precitada ley.

Bono de $40 – Ley 438 de 2024

Quiénes lo reciben:

Todos los pensionados y jubilados de IVM y de Riesgos Profesionales, vigentes en planilla en la primera quincena de junio de 2024.

No lo reciben quienes entraron en planilla después de esa fecha.

Para consultas puede llamar a los teléfonos: 513-4201, 513-1101, 513-1123, 513-4203.