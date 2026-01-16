Cepanim | Jubilados se preparan para verificar registro y orientar antes de recibir el pago en junio

Las autoridades y las organizaciones de jubilados han reiterado que se brindará orientación una vez se definan los detalles del proceso, con el objetivo de que ningún beneficiario quede excluido del pago.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los jubilados y pensionados del país ya se preparan para el cobro de los intereses por mora de los décimos terceros adeudados, luego de la sanción de la Ley 506 del 15 de enero de 2026, que garantiza finalmente este pago a unos 400 mil beneficiarios.

Así lo informó Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados, quien destacó que uno de los principales retos es la preparación de los jubilados para enfrentar el proceso de registro que anunciará el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), especialmente ante las limitaciones tecnológicas de muchos adultos mayores.

“Nos estamos preparando porque mucha de nuestra gente no sabe manejar tecnología. Entrar a un sistema, verificar si está registrado o no, puede ser complicado, así que estamos atentos a cómo será el planteamiento del MEF”, señaló Cortés durante una entrevista radial.

De acuerdo con lo anunciado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se habilitará un registro de beneficiarios, paso indispensable para la verificación de datos y el posterior desembolso de los fondos. Los pagos están previstos para el mes de junio, una vez concluido el proceso de organización y validación.

Cortés resaltó que las organizaciones de jubilados ya trabajan de forma coordinada para orientar a sus miembros y agilizar los trámites cuando el sistema entre en funcionamiento.

“El mensaje es claro: si nos unimos, lo logramos. Esta ley es la prueba de que la organización y la constancia dieron resultados”, afirmó.

Según Cortés, el monto total a desembolsar supera los 400 millones de dólares, correspondientes a intereses del 3% por mora acumulados durante décadas. Para los casos de beneficiarios fallecidos, las autoridades han indicado que los herederos deberán presentar el certificado de defunción y la documentación que los acredite como tales ante el MEF.

Cortés subrayó la importancia de que los jubilados estén atentos a los anuncios oficiales y se preparen con anticipación para completar el registro, con el fin de recibir “el chen chen en el bolsillo” lo más pronto posible.

Las autoridades y las organizaciones de jubilados han reiterado que se brindará orientación una vez se definan los detalles del proceso, con el objetivo de que ningún beneficiario quede excluido del pago.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este jueves la Ley 506 del 15 de enero de 2026, que “Ordena el pago de los intereses por mora como derecho derivado de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes de los años 1972 a 1983, a los servidores públicos y trabajadores del sector privado que laboraron durante ese periodo”.

Para honrar los montos adeudados, se entregarán Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim), antes denominado Cepadem, en junio de este 2026.

Chapman detalló ayer que los pagos se efectuarán mediante Cepanim, los cuales tienen valor económico real, son transferibles, no pagan impuestos y no pueden ser embargados.

Añadió que, en caso de fallecimiento del beneficiario, los herederos podrán acceder al beneficio mediante un trámite sencillo y debidamente regulado. Destacó que el Estado ya cuenta con experiencia en mecanismos similares, como el Cepadem.