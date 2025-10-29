Panamá acoge la FIRST Global Challenge 2025: juventud mundial se une por un planeta en equilibrio

El equipo de Panamá fue seleccionado tras una convocatoria abierta que evaluó habilidades en programación, robótica y pensamiento crítico.

Ciudad de Panamá/Desde hoy, 29 de octubre, hasta el próximo 1 de noviembre de 2025, estudiantes de más de 190 países se reunirán en la ciudad de Panamá, un verdadero epicentro global donde convergen océanos, culturas y continentes.

Este cruce natural de rutas mundiales convierte a Panamá en el escenario ideal para que jóvenes innovadores aborden, desde la ciencia y la tecnología, los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. Bajo la temática “Eco Equilibrium”, la competencia busca fomentar soluciones STEM —Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas— que promuevan un planeta más sano, justo y sostenible.

En medio de los preparativos para la ceremonia inaugural, Noticias AM conversó con la delegación panameña que representará al país en esta cita internacional. Acompañados por su entrenador Carlos Molinar, los estudiantes Bianca Polato, Alekssandra Racines y Alexander Ortega compartieron su entusiasmo por competir en casa y por llevar el sello panameño al mundo.

“Es un honor tremendo que Panamá sea la sede”, dijo Molinar. “El año pasado la competencia fue en Grecia; ahora, el mundo viene a nosotros. Y no solo a competir, sino a conocer nuestra cultura, probar nuestra comida y conectarse con nuestros jóvenes”.

El equipo de Panamá fue seleccionado tras una convocatoria abierta que evaluó habilidades en programación, robótica y pensamiento crítico. De cientos de postulantes, solo 15 avanzaron; de ellos, un grupo conforma la delegación oficial que incluye no solo a quienes diseñan y programan los robots, sino también a quienes gestionan la comunicación y la identidad cultural del equipo.

Bianca Polato, una de las integrantes del equipo técnico, describió la experiencia como “increíble desde el primer día”. “Ver a chicos de todo el mundo orgullosos de sus banderas, listos para colaborar… eso es lo que más me emociona”, comentó.

Alexander Ortega destacó el enfoque ambiental de la competencia: “Me apasiona cómo la tecnología puede usarse para cuidar el planeta. La temática de ‘Eco Equilibrium’ nos desafía a pensar en soluciones reales, no solo en código o engranajes”.

Mientras tanto, Alekssandra Racines, encargada del equipo de redes sociales, explicó que su labor va más allá de documentar: “Queremos que el mundo vea lo que somos. En nuestras redes —@fgc-panama— compartimos no solo los avances técnicos, sino también nuestra música, nuestras tradiciones y hasta los pinchos que regalamos en el stand panameño”.

La competencia, abierta y gratuita al público, se desarrollará en la Ciudad de Panamá con una dinámica única: los equipos forman alianzas de tres países para resolver los retos juntos. “No se trata de ganar solos, sino de construir en conjunto”, subrayó Molinar. “Es una lección de cooperación global en pleno siglo XXI”.

Los organizadores invitan a todos los panameños a asistir, vestir sus camisetas patrias y apoyar al equipo local. “Hay incluso un premio al equipo más animado”, recordó Molinar con una sonrisa. “¿Qué mejor manera de celebrar que estamos en casa?”

La FIRST Global Challenge 2025 es más que una competencia: es una demostración de que, desde Panamá, el futuro se construye con ingenio, diversidad y esperanza.