Panamá inaugura en el Aeropuerto Internacional de Tocumen un centro de control y seguridad

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá cuenta ahora con un nuevo centro que integra a los principales estamentos de control y seguridad en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y agilizar la atención a pasajeros y tripulaciones.

En estas instalaciones operan de manera conjunta el Servicio Nacional de Migración (SNM), la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), la Autoridad de Aeronáutica Civil, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la Policía Nacional y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La iniciativa busca centralizar y procesar la gran cantidad de datos de los viajeros que diariamente transitan por la terminal aérea, lo que permitirá no solo optimizar los tiempos de atención, sino también reforzar las medidas de seguridad internas.

Entre las funciones principales del centro se encuentran la detección de irregularidades en la documentación de los pasajeros, la identificación de posibles casos de trata de personas y la asistencia a migrantes que desean retornar a sus países de origen.

Con esta innovación, Panamá se convierte en el segundo aeropuerto de América Latina y el Caribe en implementar un sistema de transversalidad de datos respaldado por la OIM y el Servicio Nacional de Migración. Este mecanismo permite un intercambio de información más ágil y seguro, clave para la prevención de delitos y la protección de los viajeros.

Las autoridades indicaron que en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre el funcionamiento de este centro y los beneficios que traerá al país en materia de seguridad aérea y migratoria.

Con información de Jocelyn Mosquera