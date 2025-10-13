Navidad 2025: Panamá se alista para recibir los primeros árboles naturales en las próximas semanas

La información se dio a conocer luego que personal técnico de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del MIDA realizara una misión oficial en el estado de Oregón, Estados Unidos, con el propósito de efectuar inspecciones y muestreos en el punto de preembarque de los árboles naturales que serán enviados a Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante las primeras semanas de noviembre arribará al país un importante número de contenedores con árboles de Navidad naturales, procedentes tanto de Estados Unidos como de Canadá, lo que marcará el inicio de la temporada festiva, reveló el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La información se dio a conocer luego que personal técnico de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del MIDA realizara una misión oficial en el estado de Oregón, Estados Unidos, con el propósito de efectuar inspecciones y muestreos en el punto de preembarque de los árboles naturales que serán enviados a Panamá.

Te podría interesar: Aprueban informe técnico del proyecto de rehabilitación de la vía Centenario y la Autopista Arraiján–La Chorrera

Todo ello con la proximidad de la temporada navideña. El operativo busca garantizar que los árboles importados estén libres de plagas y contaminantes. Durante la inspección en Oregón, los técnicos panameños muestrearon siete contenedores con arbolitos destinados a la exportación hacia Panamá.

Se pudo conocer que estas acciones tienen como objetivo verificar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios establecidos por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, con el fin de evitar inspecciones adicionales al momento del ingreso de los productos al territorio nacional y agilizar el proceso de importación.