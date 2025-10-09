Panamá fortalece lazos con Antigua y Barbuda: Implementan medida para facilitar la movilidad de ciudadanos

La Embajadora Ana Irene Delgado inicia su misión plenipotenciaria en donde se promueven acuerdos en comercio, turismo y educación

La embajadora Ana Irene Delgado, representante permanente de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), presentó sus cartas credenciales como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Panamá ante Antigua y Barbuda, en una ceremonia oficial presidida por Sir Clare Roberts, vicegobernador general del país.

Durante su intervención, la diplomática transmitió los saludos del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, y reafirmó el compromiso de Panamá con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, basadas en la cooperación histórica, cultural y social entre ambos países.

Según la embajadora Ana Irene Delgado, destacó la contribución de trabajadores antillanos en la construcción del canal de Panamá, legado que ha dejado una huella duradera en la identidad cultural del país y en la historia compartida de ambas naciones.

Durante su visita, la embajadora sostuvo reuniones con el primer ministro Gaston Browne, así como con los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio, Turismo, Educación y con el líder de la oposición. Entre los temas abordados se incluyeron el comercio, la educación, la cultura, el turismo sostenible, la conectividad aérea y la acción climática.

Uno de los anuncios más relevantes fue la eliminación del requisito de visa para los ciudadanos panameños que deseen ingresar a Antigua y Barbuda, medida que facilita el intercambio y la movilidad entre ambos países.

Además, Delgado invitó al Gobierno antillano a adherirse al Protocolo del Tratado sobre la Neutralidad y Funcionamiento del Canal de Panamá, subrayando que la neutralidad de esta vía es esencial para la seguridad económica.

Con estos avances, Panamá y Antigua y Barbuda consolidan una agenda bilateral centrada en la solidaridad, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de los vínculos de amistad que unen a sus pueblos.

