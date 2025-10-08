Panamá aprovecha la Semana Mundial de Energía para lanzar la actualización de su plan energético nacional

La Semana Mundial de Energía es un evento de alto nivel que subraya la posición de Panamá como un eje estratégico en el sector a nivel regional.

Ciudad de Panamá, Panamá/En el contexto de la Semana Mundial de Energía, evento que congrega a líderes globales del sector en un hotel de la localidad por dos días, el nuevo secretario de Energía de Panamá, Rodrigo Rodríguez, anunció el inicio de la elaboración del nuevo Plan Energético Nacional .

El actual plan energético de Panamá tiene una década de antigüedad, por lo que su actualización es fundamental para incorporar las nuevas tecnologías y estrategias que se están implementando en el país.

El secretario Rodríguez destacó el enfoque que tendrá la elaboración del nuevo plan: "Vamos, o ya iniciamos a elaborar el nuevo plan energético nacional que nos va a tomar más de un año, pero vamos a ser muy participativos y muy inclusivos para que todos aquellos actores, tanto del sector privado como público, como la comunidad en general, puedan participar de él".

Puedes leer: Canasta básica disminuye $1.61 en septiembre, según Acodeco

Durante el encuentro, el secretario de Energía también resaltó los avances que se están realizando en materia energética, haciendo particular énfasis en el desarrollo del etanol. Esta iniciativa busca favorecer principalmente al sector agropecuario del país.

La Semana Mundial de Energía sirve como plataforma clave para estos anuncios y discusiones. En la actividad también se contó con la presencia del administrador del canal de Panamá, Ricardo Vázquez, quien participó en uno de los paneles del evento.

La actualización del Plan Energético Nacional es vista como un paso crucial para alinear las políticas energéticas de Panamá con los desafíos y oportunidades del futuro, garantizando una hoja de ruta más moderna e inclusiva para el sector.

La Semana Mundial de Energía es un evento de alto nivel que subraya la posición de Panamá como un eje estratégico en el sector a nivel regional. Organizada por el Consejo Mundial de la Energía, esta cumbre reúne a ministros, CEOs y expertos para debatir sobre la transición energética global, la descarbonización y el impacto del panorama energético en las Américas. La realización de este foro en suelo panameño proporciona el escenario idóneo para que el país no solo presente sus avances, sino que también alinee su futura política energética con las mejores prácticas internacionales y los desafíos del sector.

Con información de Elizabeth González