Panamá avanza en reglamentación de ley para reducir el desperdicio de alimentos y fortalecer las donaciones

La reglamentación asigna al Minsa la responsabilidad de supervisar la trazabilidad y calidad de los productos donados.

Panamá/Miles de alimentos que hoy terminan en la basura podrían llegar a personas que los necesitan si prospera la reglamentación de la Ley 514 del 1 de abril de 2026, una norma que busca prevenir la pérdida de alimentos y promover su aprovechamiento eficiente en todo el país.

En ese sentido, el Ministerio de Salud (Minsa) realizó este martes la consulta pública para elaborar la reglamentación de la ley, una iniciativa que busca fortalecer la donación responsable de alimentos aptos para el consumo humano y reducir el desperdicio a lo largo de la cadena alimentaria.

La directora de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria, Anais Vargas, explicó que la legislación establece un marco legal orientado al reaprovechamiento responsable de los alimentos.

"Hoy iniciamos formalmente esta consulta pública la cual nos permite recoger los aportes, experiencias y recomendaciones, con el fin de fortalecer el instrumento y garantizar su implementación en beneficio del país. Agradecemos la iniciativa del diputado Ariel Vargas, que le presentó el proyecto al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo", manifestó.

La funcionaria indicó que la ley busca priorizar el consumo humano de los alimentos que aún son aptos para ser utilizados, promoviendo una cultura de solidaridad, sostenibilidad y eficiencia en toda la cadena alimentaria.

Uno de los puntos centrales de la normativa es facilitar la donación de productos que anteriormente eran descartados pese a encontrarse en condiciones adecuadas para el consumo.

Para ello, la ley establece requisitos sanitarios específicos. Los alimentos donados deberán contar con registro sanitario, las personas encargadas de manipularlos tendrán que poseer carné de salud vigente y los lugares de almacenamiento deberán cumplir con las disposiciones sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud.

La reglamentación también asigna al Minsa la responsabilidad de supervisar la trazabilidad y calidad de los productos donados. Esta labor recaerá en la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria, entidad que fungirá como autoridad sanitaria encargada de coordinar técnicamente la aplicación de la norma y garantizar la inocuidad de los alimentos.

Entre los principales objetivos de la Ley 514 figuran la reducción del desperdicio de alimentos, la promoción de prácticas responsables dentro de la cadena alimentaria y el fortalecimiento de los mecanismos de donación para beneficiar a poblaciones vulnerables.

En la consulta pública participaron representantes del Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Ambiente, Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia , Autoridad Nacional de Aduanas.

También la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, Banco de Alimentos de Panamá, el Sindicato de Industriales de Panamá, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), así como fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.