Panamá y Ecuador fijan ruta para iniciar negociaciones de un acuerdo comercial

Los términos de referencia establecen el marco político y técnico de las conversaciones, que se desarrollarán bajo las normas de la ALADI y en consonancia con las obligaciones de la OMC.

Panamá/Panamá y Ecuador dieron el primer paso para negociar un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica, luego de suscribir los términos de referencia que orientarán las conversaciones comerciales entre ambos países.

El documento establece el marco político y técnico de las negociaciones bilaterales, que se desarrollarán bajo la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), conforme al Tratado de Montevideo de 1980, y en consonancia con las obligaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La propuesta busca facilitar el intercambio comercial y establecer una hoja de ruta que genere condiciones favorables para los sectores productivos de ambas naciones.

Los términos de referencia fueron suscritos por el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, y la ministra de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador, Sahira Moya.

Los términos de referencia suscritos permitirán orientar de manera ordenada y de común acuerdo las relaciones que ambos países consideren pertinentes, siempre de conformidad con el interés mutuo, prioridades y el ordenamiento jurídico de las dos naciones”, sostuvo Moltó.

El ministro también afirmó que “Panamá cuenta con muchas capacidades que nos permiten complementar a este sector empresarial y esta relación por nuestra posición geográfica, conectividad marítima y aérea, así como los puertos que pueden ser aprovechados mayormente”.

¿Qué incluirían las negociaciones?

La propuesta contempla compromisos graduales y equilibrados para fortalecer y diversificar el comercio bilateral.

En una primera etapa se abordarían el acceso a los mercados de bienes, las reglas de origen, la facilitación del comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio, la defensa comercial, los asuntos institucionales y la solución de controversias.

El documento también deja abierta la posibilidad de incorporar posteriormente temas relacionados con servicios, comercio digital, micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) e inversiones mediante instrumentos complementarios.

En la suscripción participaron el canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez; el embajador de Panamá en Ecuador, Alfredo Montaner; el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Roberto Kury, y empresarios ecuatorianos.