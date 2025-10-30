Panamá y EEUU refuerzan cooperación migratoria: 34 colombianos deportados desde Albrook

Panamá/En el aeropuerto de Albrook, el sonido de los motores rompía el silencio de la mañana. Unos 34 ciudadanos colombianos, algunos deportados y otros expulsados, partieron de Panamá como parte del memorando de entendimiento firmado entre Panamá y Estados Unidos para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y control migratorio.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, quienes destacaron los resultados de la alianza bilateral.

Según informaron, cerca de 20 mil personas han sido deportadas desde Panamá que provenían de Estados Unidos, y el flujo migratorio irregular se ha reducido de manera significativa en los últimos meses.

El embajador Kevin Marino Cabrera manifestó que la jornada refleja los frutos concretos de la cooperación entre ambos gobiernos.

“Otro ejemplo de los beneficios del memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y Panamá, de nuestra expansión del trabajo en el tema de la seguridad, el tema de la migración —algo que afecta a ambos países—. Aquí están viendo unos equipos que hemos donado para ayudar a Panamá a fortalecer su departamento de migración, seguir combatiendo la emigración ilegal y fortalecer la seguridad de nuestro hemisferio”, expresó.

El diplomático agregó que estos esfuerzos se realizan con el compromiso conjunto de los presidentes de ambas naciones. “Sabemos que esto es muy importante tanto para el presidente [Donald] Trump, como para el presidente [José Raúl] Mulino. Cuando trabajamos juntos, podemos hacer cualquier cosa. Como hemos visto en el Darién: está cerrado”, afirmó Cabrera.

Por su parte, el ministro Frank Ábrego explicó cómo se lleva a cabo el proceso de traslado y retorno de los migrantes irregulares. “En el traslado de los migrantes irregulares a los distintos centros donde reciben la ayuda y el resguardo del Servicio Nacional de Migración, y su posterior deportación o expulsión, dependiendo de la actividad que hayan realizado o su estatus migratorio en el país, igualmente lo hacemos en el flujo inverso para llevarlos hasta los distintos puntos de frontera donde retornan a la República de Colombia y posteriormente a sus países, llámese Ecuador o Venezuela”, indicó.

Hospital modular de Albrook pasará a la Policía Nacional

Durante el evento, el ministro también se refirió al anuncio realizado por el presidente José Raúl Mulino sobre el futuro del hospital modular de Albrook, cuyas instalaciones serán asignadas a la Policía Nacional.

“Por eso habíamos solicitado el traslado al ministro de Salud, el cual fue aprobado, pero igualmente estamos a la espera de alrededor de $1,400,000 que se necesitan para poderlo rehabilitar físicamente. Esto no incluye ningún tipo de equipo médico, ya que, dentro del hospital, entiendo, no hay ningún material que sirva para la atención, excepto la estructura como tal”, explicó Ábrego.

Antes de que partiera el vuelo con los migrantes, el embajador de Estados Unidos entregó una donación al Ministerio de Seguridad que incluye dos buses grandes, dos buses pequeños y dos pick-ups, destinados a reforzar las operaciones migratorias y logísticas del país.

Con información de Nicanor Alvarado.