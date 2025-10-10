Panamá se encarga de impulsar las inversiones en España con el Primer Foro Empresarial

En el foro se abordó retos y perspectivas del mercado bancario y cómo sepuede atraer el capital extranjero.

Madrid, España/Madrid fue escenario de inversión en el Primer Foro de Inversiones en Panamá, un evento clave que se encarga de fortalecer los lazos económicos y comerciales entre ambos países. La actividad contó con la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, y líderes empresariales del sector financiero y multisectorial.

El foro tuvo como objetivo promover a Panamá como destino de inversión en los sectores estratégicos, incluyendo logística, energía, tecnologías digitales, agroindustria y servicios financieros. Esta jornada se dividió en dos sesiones, en donde en la primera se analizaron las perspectivas y desafíos del sector bancario panameño; y por la tarde, se abordaron estrategias para atraer capital y fomentar el desarrollo económico del país.

Entre los asistentes de este evento se contó con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, así como Adolfo Ahumada, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores. La actividad también reunió a representantes del sector financiero y a empresarios de distintos sectores interesados en invertir en Panamá.

El evento refuerza la apuesta de Panamá por convertirse en un hub de inversiones en el desarrollo económico, consolidando la relación estratégica con España y generando nuevas oportunidades de cooperación comercial.

