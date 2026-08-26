Panamá expresa solidaridad con Nepal y Tíbet tras devastadora tragedia

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su pesar por la pérdida de numerosas vidas y por las personas que permanecen desaparecidas.

Ciudad de Panamá/El Gobierno de Panamá expresó sus condolencias y solidaridad al pueblo y al Gobierno de Nepal, así como a las familias de las víctimas, tras la devastadora tragedia registrada en la región fronteriza entre Nepal y el Tíbet.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su pesar por la pérdida de numerosas vidas y por las personas que permanecen desaparecidas como consecuencia de los deslizamientos ocurridos en la zona.

La Cancillería panameña señaló que acompaña especialmente a las familias que enfrentan momentos de incertidumbre y dolor por sus seres queridos, entre ellos peregrinos, turistas, trabajadores y habitantes de las comunidades afectadas.

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Ante la magnitud de la emergencia, Panamá expresó sus deseos de éxito para las labores de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria que se desarrollan en condiciones consideradas extremadamente difíciles.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de las autoridades, equipos de emergencia y voluntarios que trabajan en las zonas afectadas para localizar a las personas desaparecidas y brindar asistencia a quienes lo necesitan.

El Gobierno panameño también extendió su solidaridad a Nepal y a los países cuyos ciudadanos pudieran encontrarse entre las personas afectadas, además de expresar sus deseos de fortaleza y pronta recuperación para los heridos y las comunidades damnificadas.

“En estos momentos de profundo dolor, Panamá permanece unido al pueblo nepalí y a todos quienes han sufrido las consecuencias de esta tragedia”, señaló la Cancillería.