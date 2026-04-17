Panamá extradita a ciudadano iraní a Estados Unidos por exportación ilegal de tecnología sensible

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad del extraditado ni sobre el proceso judicial que enfrentará en Estados Unidos.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó este viernes que un ciudadano iraní fue extraditado hacia territorio estadounidense para enfrentar cargos relacionados con la exportación ilegal de tecnología sensible.

A través de sus canales oficiales, la sede diplomática destacó la colaboración entre ambos países en materia de justicia y seguridad, señalando que esta acción forma parte de los esfuerzos conjuntos para hacer cumplir el Estado de derecho.

“Estados Unidos agradece a Panamá por su sólida colaboración en la defensa del Estado de derecho”, indicó la embajada en su comunicado.

El ciudadano iraní deberá responder ante la justicia estadounidense por presuntos delitos vinculados al manejo y exportación no autorizada de tecnología de origen estadounidense, un tema considerado de alta sensibilidad por las autoridades de ese país.

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La aprehensión se efectuó el 21 de julio de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales del Ministerio Público. El ciudadano es requerido por un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos por la presunta comisión de delitos relacionados con lavado de dinero, contrabando y fraude.

La embajada también subrayó que este tipo de acciones buscan “hacer rendir cuentas a actores malignos”, en referencia a personas involucradas en actividades ilícitas de carácter internacional.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad del extraditado ni sobre el proceso judicial que enfrentará en Estados Unidos.

Este caso refuerza la cooperación bilateral entre Panamá y Estados Unidos en la lucha contra delitos transnacionales, especialmente aquellos relacionados con tecnología, seguridad y cumplimiento de normas internacionales.