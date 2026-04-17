Panamá firma acuerdo con la OCDE en París para atraer inversiones

El acuerdo establece un marco de cooperación que permitirá a Panamá acceder a intercambio de datos, evaluaciones comparadas de políticas públicas, misiones de expertos y recomendaciones basadas en evidencia.

Panamá/Panamá suscribió un Memorando de Entendimiento con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), en un acto realizado en París que apunta a mejorar el clima de inversiones y alinear al país con estándares globales.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, junto al secretario general de la OCDE, Mathias Cormann y, según la Cancillería panameña, representa un reconocimiento a los esfuerzos del país en materia de transparencia, gobernanza, integridad financiera y desarrollo sostenible.

Durante la firma, el canciller expresó que "este no es un acto simbólico. Es una decisión estratégica. Una declaración de intención. Un compromiso de transformación”, al referirse al alcance del memorando suscrito en la sede del organismo internacional.

El acuerdo establece un marco de cooperación que permitirá a Panamá acceder a intercambio de datos, evaluaciones comparadas de políticas públicas, misiones de expertos y recomendaciones basadas en evidencia. Este mecanismo, advierte el Canciller, también abre la posibilidad de una mayor participación del país en los espacios donde se definen estándares internacionales.

En ese contexto, Martínez-Acha Vásquez aseguró que “Panamá llega a la OCDE no como un participante pasivo, sino como un socio decidido. Un socio listo para alinearse con los más altos estándares internacionales. Un socio dispuesto a ser medido, evaluado y mejorado. Un socio dispuesto a contribuir”.

Las autoridades consideran que este paso permitirá hacer más competitivo y predecible el clima de inversiones, fortalecer la gobernanza, impulsar la innovación y elevar el capital humano, al tiempo que se busca alinear el sistema educativo con las exigencias de la economía global.

El canciller reiteró el compromiso del país al señalar que “Panamá elige la transparencia. Panamá elige la previsibilidad. Panamá elige el Estado de derecho. Panamá elige ser responsable, porque la rendición de cuentas construye fortaleza”.

Previo a la firma, el ministro sostuvo un encuentro con Philippe Gautier, representante de MEDEF International, con el objetivo de consolidar a Panamá como destino para la inversión extranjera responsable.

Con esta acción, el país busca atraer proyectos de alto valor en áreas como infraestructura, tecnología y sostenibilidad, además de fortalecer su posición como centro logístico y comercial en la región.

Según lo expresado por las autoridades, Panamá busca posicionarse como un socio confiable en la economía global.