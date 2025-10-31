Panamá gana arbitraje internacional por la ampliación del Canal; Sacyr deberá pagar más de $6 millones

La empresa Sacyr, S.A., que formó parte del Consorcio Unidos por el Canal (GUPC) para la construcción del Tercer Juego de Esclusas del canal de Panamá, interpuso el arbitraje de inversiones en el año 2018.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno informó este viernes 31 de octubre que el Estado panameño logró ganar la demanda de arbitraje internacional de inversión presentada por Sacyr, S.A., bajo las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

El fallo ordena a Sacyr pagar a la República Panamá el monto de $6,391,831.66 en concepto de costas del arbitraje (incluyendo honorarios legales y gastos del proceso).

La empresa Sacyr, S.A., que formó parte del Consorcio Unidos por el Canal (GUPC) para la construcción del Tercer Juego de Esclusas del canal de Panamá, interpuso el arbitraje de inversiones en el año 2018.

Dicha acción legal se fundamentó en el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones suscrito entre el Reino de España y la República de Panamá (el Tratado), por el monto de dos mil trescientos sesenta y dos millones setecientos treinta mil dólares ($2,362,730,000.00).

En ese momento, Sacyr alegó que las acciones de la Autoridad del Canal de Panamá durante la licitación y ejecución del proyecto habían violado el Tratado.

"Mediante laudo emitido el día de hoy 31 de octubre de 2025, el Tribunal rechazó todas las reclamaciones presentadas por Sacyr. El Tribunal encontró que Sacyr no logró probar sus reclamaciones y, además, que ninguna de las acciones de la ACP que fueron objeto de queja por parte de la demandante pueden ser atribuidas a Panamá como actos realizados en el ejercicio de su poder soberano", señala el informe emitido por el gobierno que establece la victoria en el proceso de arbitraje.

Añaden que, el Tribunal destacó que, si no hubiera desestimado las reclamaciones por falta de mérito, habría concluido que estas son inadmisibles, ya que su fundamento es el Contrato y no el Tratado.