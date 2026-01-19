Panamá impulsa alianzas estratégicas con Suiza y Singapur

Mulino expuso que la reciente integración de Panamá al Mercado Común del Sur (Mercosur), el quinto bloque comercial más grande del mundo, posiciona al país con su plataforma logística como puerta de entrada a la industria farmacéutica suiza hacia Suramérica.

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, inició hoy su agenda oficial en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), en Davos, Suiza. Durante la jornada, sostuvo encuentros que permitirán abrir oportunidades de inversión y negocios para Panamá.

El mandatario se reunió con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, con quien acordó estrechar las relaciones diplomáticas entre ambos países, tomando en cuenta que el país europeo es el tercer mayor inversionista en Panamá, con un capital de $5.5 mil millones, en los sectores comercial, financiero y la industria manufacturera.

Mulino expuso que la reciente integración de Panamá al Mercado Común del Sur (Mercosur), el quinto bloque comercial más grande del mundo, posiciona al país con su plataforma logística como puerta de entrada a la industria farmacéutica suiza hacia Suramérica.

Por su parte, el presidente de Suiza destacó su interés en conocer la estrategia de la marina mercante panameña, reconocida como la más grande del mundo debido al potencial logístico del país, junto a su Canal interoceánico.

En ese sentido, el mandatario Mulino destacó los proyectos que se ejecutan en el Canal, como el reservorio de río Indio, dos megapuertos y un gasoducto.

Ambas partes destacaron la ventaja que dará la reciente apertura de la embajada de Panamá en Berna, además de la solicitud panameña para que Suiza se adhiera al Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal.

Además, ambos presidentes recalcaron el interés de impulsar el comercio bilateral, siendo el café el principal producto de las exportaciones de Panamá a Suiza.

El presidente Mulino también sostuvo este lunes una reunión bilateral con el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam. En el encuentro, Mulino invitó al sector empresarial de este país asiático a desarrollar más las inversiones en Panamá en los sectores de aviación, tecnología, energía y logística, entre otros, con el objetivo de aprovechar la plataforma de conectividad para acceder al mercado latinoamericano.

Por su parte, el presidente de Singapur se mostró interesado en intervenir para que la industria de aviación de su país retome operaciones en Panamá, volviendo a reflejarse la ventaja que ahora se suma, al ser parte del bloque del Mercosur.

Shanmugaratnam y Mulino coincidieron en la necesidad de realizar una visita oficial a Singapur, en donde pueda darse un encuentro de misiones empresariales para concretar otras oportunidades de negocios.

Mulino aprovechó el encuentro para invitar a Shanmugaratnam a que Singapur se adhiera al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, como una garantía al comercio mundial.

Durante estas reuniones, el presidente Mulino estuvo acompañado por los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas); José Ramón Icaza (Canal) y Julio Moltó (Comercio e Industrias), además de Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia.