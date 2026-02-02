Panamá intercepta cargamento de presunta droga rumbo a la India

Panamá/Una operación antidrogas desarrollada en un puerto del Pacífico permitió a la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, la incautación de 811 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita que eran transportados en un contenedor.

Según las investigaciones preliminares, la carga mantenía una trazabilidad que incluía Panamá, un transbordo en Bélgica y como destino final la India, lo que activó los protocolos de verificación por parte de las autoridades.

El hallazgo se produjo tras labores de inteligencia, perfilamiento y revisión de la carga, que permitieron detectar irregularidades y proceder con la inspección correspondiente del contenedor, donde fueron ubicados los paquetes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de reforzar la seguridad en los puertos y de mantener acciones conjuntas para combatir el tráfico internacional de drogas, como parte de los esfuerzos para frenar el uso del país como ruta para este tipo de delitos.