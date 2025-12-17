Panamá Innova 2025 financiará 42 proyectos de ciencia y tecnología

La iniciativa busca fortalecer la innovación y el ecosistema tecnológico del país , impulsando proyectos con potencial de crecimiento y llegada al mercado.

Panamá/En Panamá existe talento empresarial que integra la ciencia con la tecnología, una realidad que vuelve a quedar en evidencia con el anuncio de los ganadores del programa Panamá Innova 2025, realizado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

La iniciativa busca fortalecer la innovación y el ecosistema tecnológico del país, impulsando proyectos con potencial de crecimiento y llegada al mercado. Así lo explicó el secretario del Senacyt, Eduardo Ortega Barría, quien detalló el proceso de selección y los criterios utilizados para escoger las propuestas beneficiadas.

Según Ortega Barría, en la convocatoria se recibieron aproximadamente 370 propuestas, las cuales fueron evaluadas por un comité evaluador internacional. Tras la primera fase, el número se redujo a 162 proyectos, que pasaron a una revisión más exhaustiva.

De esas 162 propuestas se recomendaron 50 para ser financiadas, y finalmente vamos a financiar 42, de las cuales la mayoría se encuentra en proceso de escalamiento”, explicó.

El funcionario destacó que estos proyectos ya superaron la etapa conceptual y cuentan con un prototipo funcional, lo que permite aspirar a que puedan llegar al mercado en el mediano plazo.

Detalló además que 25 de los proyectos financiados corresponden a iniciativas que se encuentran en fase de escalamiento, mientras que alrededor de 20 están en la categoría de capital pre-semilla, enfocada en el desarrollo inicial de ideas innovadoras.

Durante el anuncio también se dio a conocer el Premio Nacional de Innovación Empresarial, una iniciativa conjunta entre Senacyt y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, con el objetivo de reconocer y promover la innovación desde el sector productivo.

Las autoridades exhortaron a emprendedores, empresarios y personas vinculadas a la ciencia, la tecnología y el sector agropecuario a continuar apostando por la innovación, como eje clave para el desarrollo económico y tecnológico del país.

La articulación entre la academia, el sector empresarial y el Estado es uno de los pilares que ambas instituciones buscan fortalecer para impulsar a Panamá en diversas áreas estratégicas.

Con información de Yami Rivas.