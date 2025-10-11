Panamá se llena de alas: amantes de las aves inician conteo en Costa del Este

En el Mirador de Aves de Costa del Este, encontramos a los primeros amantes de los pájaros, que comenzaron su conteo desde la madrugada del sábado. La actividad es toda una aventura para ellos.

Los estudiantes que participaron de la actividad dijeron que es superinteresante; ellos pudieron ver aves costeras principalmente, algunas como pelícanos, otras que son aves de fango, son bastante pequeñas, que son bastante curiosas.

Este evento se realiza dos veces al año, en mayo y octubre, coincidiendo con el Día Mundial de las Aves Migratorias, y permite a los países participantes aportar datos científicos sobre los patrones de migración y distribución de las especies.

"Esta es una buena época para ver las aves, porque las aves migratorias de Norteamérica, de Estados Unidos y Canadá, están haciendo sus migraciones hacia el sur, motivadas porque se les está poniendo frío, comienza a escasear alimentos, entonces se viene acá el calorcito a los trópicos", explicó Rosabel Miró, directora ejecutiva de Adubon Panamá.

Añadió que actualmente, se está en el pico de las migraciones, donde se puede ver mucha abundancia de aves. Muchas se quedan aquí en Panamá; otras usan Panamá como una escala y continúan su viaje a Suramérica.

Panamá alcanzó resultados históricos en mayo con 774 especies registradas en 24 horas, marcando un nuevo récord nacional.

El uso de la tecnología juega un papel importante en el conteo de las aves.

Oscar Vallarino, ministro encargado de MiAMbiente, manifestó que a través del sonido se identifica la especie, pero también hay que tratar de avistar, de mirar. Si no la puede ver, por lo menos puede saber cuál es la especie según el trino del ave.

Esta actividad es una oportunidad para que Panamá continúe consolidándose como un destino prioritario para la observación de aves en la región, no solo por su biodiversidad, sino también por su posición geográfica privilegiada, accesible a sitios de interés y diversidad en áreas protegidas, donde se pueden observar con facilidad cientos de miles de aves. Se espera tener los resultados oficiales del conteo de los pájaros en los próximos días.

Información de Hellen Concepción