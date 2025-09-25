Panamá presenta una diversa agenda cultural con más de 20 actividades en todo el país

La Expo de Cuadros por Ganexa se presenta en la Gobernación de Coclé hasta el 27 de septiembre, mientras que en el Museo Regional de Veraguas se inaugura la muestra Susurros del pincel el 30 de septiembre.

Ciudad de Panamá, Panamá/Del 26 de septiembre al 3 de octubre, Panamá tiene una diversa agenda cultural que reúne una variada oferta de actividades que abarcan el arte, el teatro, la literatura, la música y el cine, con eventos dirigidos a públicos de todas las edades y gustos.

Una de ellas es la Expo de Cuadros por Ganexa, que se presenta en la Gobernación de Coclé hasta el 27 de septiembre, mientras que en el Museo Regional de Veraguas se inaugura la muestra Susurros del pincel el 30 de septiembre.

Ese mismo día, la Galería de Arte Banconal abre la exposición La línea invisible, un homenaje al artista Stephan Proaño. Además, en el Museo de la Libertad continúa la muestra Ana Frank: una historia viviente hasta el 12 de octubre.

En el ámbito de teatro y espectáculos, el Ministerio de Cultura (MiCultura) indicó que el Festival Nacional de Teatro sigue activo con obras como Baluwala y otras historias indígenas panameñas en el Teatro Balboa, Las cosas que no ardieron en Nueva Acrópolis, Cristo Quijote Tratado y Ecos en diferentes espacios culturales.

De forma paralela, el Teatro Guild de Ancón presenta El Juicio del Ser hasta el 28 de septiembre, y el Teatro ABA mantiene en cartelera Hasta que mi esposa nos separe hasta el 12 de octubre. Además, el Teatro Nacional ofrecerá una cartelera especial con el concierto de Ingrid De Ycaza y, del 2 al 3 de octubre, el musical Fama.

Música, danza y literatura

Entre los conciertos destaca la presentación de El José en el Teatro Escondido y el espectáculo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, Concierto de Películas: La magia del cine, programado para el 1 de octubre en el Teatro Balboa. La Escuela Nacional de Danza celebrará su aniversario con una gala en el Teatro Balboa, el 27 de septiembre.

Por otra parte, la Semana del Libro se desarrolla hasta el 29 de septiembre en la Biblioteca Rogelio Sinán, ubicada en la Ciudad de las Artes, con jornadas de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. También se celebrará el Pacific Book Fest el 27 de septiembre en el lobby de Centriqo, con entrada libre, además de talleres familiares y actividades en museos y sitios históricos.

A su vez, el 27 de septiembre se realizará el III Festival Cultura Sorda en el Albrook Mall, mientras que el Biomuseo ofrecerá un taller de arte botánico en acuarela. Ese mismo fin de semana, el Jardín Botánico Summit invita a su programa Rutas y raíces, con actividades de senderismo.

Por último, la programación también incluye el inicio del Fashion Week Panamá, con conversatorios sobre sostenibilidad en la moda, así como la Gran Caminata Nacional del Bastón Verde 2025, programada para el 27 de septiembre, y la tradicional jornada de puertas abiertas en el Sitio Arqueológico de Panamá Viejo como parte del Mes de los Océanos.