Panamá otorgará permisos humanitarios a 112 migrantes deportados de EEUU

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, confirmó que el gobierno panameño concederá permisos migratorios humanitarios a 112 personas que actualmente se encuentran en el sector de San Vicente, Darién.

Según informó el ministro, estos permisos tendrán una vigencia inicial de 30 días, con posibilidad de prórroga hasta 90 días. Durante este periodo, los beneficiarios podrán tramitar voluntariamente su salida de Panamá hacia el país que elijan como destino.

Ábrego advirtió que quienes no completen sus trámites dentro del plazo establecido estarían incurriendo en un incumplimiento de la Ley migratoria. No obstante, el titular de la cartera de Seguridad no descartó la posibilidad de que estos permisos pudieran extenderse por un periodo superior a los 90 días inicialmente previstos.

