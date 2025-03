Béisbol Juvenil Chiriquí vs Coclé: Conoce a los abridores para el juego 1 final del campeonato juvenil

Panamá/La gran final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2025 – Copa Caja de Ahorros, dedicada a Martín Crespo, inicia este viernes a las 7:00 p.m., cuando las novenas de Chiriquí y Coclé se enfrenten en el Estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

El encuentro será transmitido en vivo por TVMAX, llevando la emoción de esta serie a todos los fanáticos del béisbol juvenil panameño.

Los abridores listos para el duelo inicial

Ambos equipos han confirmado a sus lanzadores abridores para este Juego 1. La novena de Chiriquí enviará al montículo al derecho Anthony Ortega, mientras que Coclé apostará por el también derecho Dereck Gómez.

El abridor de Coclé, Dereck Gómez, expresó su entusiasmo y confianza antes del partido al centro de prensa de Fedebeis:

“Me siento súper bien para iniciar el primer día, manteniendo al equipo siempre en alto. Es una final más para Coclé”, señaló.

Sobre el rival, Gómez reconoció la calidad de ambos equipos:

“Somos los dos mejores equipos del campeonato. Es una ventaja tirar aquí en casa, conocemos nuestro cuadro, nuestra afición y queremos darle esa alegría a la afición coclesana”.

Por su parte, el abridor de Chiriquí, Anthony Ortega, quien pasó de ser relevista a abridor, destacó al centro de prensa de Fedebeis su adaptación al nuevo rol:

“Es un honor que he estado asimilando, me ha ido bastante bien y me estoy adaptando a este nuevo rol. Me ha gustado bastante y voy a salir con todo a defender el equipo”.

El derecho chiricano enfatizó la importancia de mantener el control en el montículo:

“Siempre hay que estar por encima de los bateadores para poder sacar outs rápidamente”.

Historia y títulos de los finalistas

Ambas novenas llegan a esta final con un historial exitoso en el béisbol juvenil panameño. Coclé busca su quinto título, tras coronarse en 1962, 2018, 2021 y 2024. Por su parte, Chiriquí es una de las provincias más ganadoras, con un total de 9 coronas, obtenidas en 1980, 1994, 1997, 2001, 2005, 2007, 2008, 2009 y 2011.

Con los equipos listos y el ambiente encendido en Aguadulce, la final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2025 promete ser un espectáculo lleno de emoción, estrategia y pasión por el béisbol.

Calendario completo:

Juego 1 - Viernes, 7 de marzo

Chiriquí vs. Coclé

Lugar: Estadio José Antonio Remón Cantera, Aguadulce ( Coclé )

Estadio José Antonio Remón Cantera, Aguadulce ( ) Contexto: La "Leña Roja" abre en casa, donde ha sido letal esta temporada (25-8 en total). Chiriquí buscará dar el primer golpe como visitante.

Juego 2 - Sábado, 8 de marzo

Chiriquí vs. Coclé

Lugar: Estadio José Antonio Remón Cantera, Aguadulce ( Coclé )

Estadio José Antonio Remón Cantera, Aguadulce ( ) Contexto: Segundo round en Aguadulce. Coclé intentará aprovechar su localía; Chiriquí, ajustar su estrategia tras el fogueo con su preselección mayor.

Juego 3 - Lunes, 10 de marzo

Coclé vs. Chiriquí

Lugar: Estadio Kenny Serracín, David ( Chiriquí )

Estadio Kenny Serracín, David ( ) Contexto: La serie se traslada a Chiriquí. El "Ganado Bravo" contará con el apoyo de su fanaticada en el mítico Kenny Serracín.

Juego 4 - Martes, 11 de marzo

Coclé vs. Chiriquí

Lugar: Estadio Kenny Serracín, David ( Chiriquí )

Estadio Kenny Serracín, David ( ) Contexto: Segundo juego en David. Un empate en la serie podría definirse aquí, con el pitcheo chiricano bajo presión.

Juego 5 (si es necesario) - Jueves, 13 de marzo

Chiriquí vs. Coclé

Lugar: Estadio Nacional Rod Carew, Ciudad de Panamá

Estadio Nacional Rod Carew, Ciudad de Panamá Contexto: Terreno neutral. Si la serie llega a este punto, la tensión estará al máximo en el Rod Carew.

Juego 6 (si es necesario) - Viernes, 14 de marzo

Coclé vs. Chiriquí

Lugar: Estadio Nacional Rod Carew, Ciudad de Panamá

Estadio Nacional Rod Carew, Ciudad de Panamá Contexto: Penúltima oportunidad. El equipo que tome ventaja aquí estará a un paso del título.

Juego 7 (si es necesario) - Sábado, 15 de marzo