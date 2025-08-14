Panamá promueve rutas marítimas sostenibles desde la OMI

El presidente hizo énfasis en la necesidad de que los grandes buques naveguen sin contaminar, como parte de los esfuerzos globales contra el cambio climático.

ciudad de panamá/En el marco de la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente José Raúl Mulino reafirmó el compromiso de Panamá con la seguridad marítima internacional y la protección del ecosistema global, destacando el rol protagónico del país en la Organización Marítima Internacional (OMI).

“La OMI no es solo un organismo internacional del que Panamá forma parte. Hoy, un panameño la preside, y eso nos compromete aún más con una misión que no es nueva para nosotros”, expresó el mandatario.

Durante su intervención, Mulino subrayó la relevancia de la marina mercante panameña —una de las más grandes del mundo— como actor clave en las discusiones sobre seguridad en el mar, protección de la gente de mar y prevención de delitos transnacionales.

“Este tema fue planteado no solo por Panamá, sino por muchos otros países. La seguridad marítima es una responsabilidad compartida, y Panamá está en el centro de esa conversación”, afirmó.

El presidente también hizo énfasis en la necesidad de que los grandes buques naveguen sin contaminar, como parte de los esfuerzos globales contra el cambio climático.

“No podemos ver esto por el huequito de los intereses. Es la prevención internacional, mundial, del ecosistema. Si hoy Panamá es uno de los poquititos países carbono negativo, es porque estamos alineados con esa realidad. Por eso apoyamos plenamente las decisiones de la OMI”, concluyó.