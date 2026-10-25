Panamá recibirá en 2027 la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa

La cita reunirá al periodismo de las Américas en Panamá con el propósito de seguir fortaleciendo los espacios de intercambio y reflexión sobre el presente y el futuro de los medios.

Ciudad de Panamá/Panamá será el punto de encuentro del periodismo de las Américas en octubre de 2027, cuando se celebre la 83.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Corporación Medcom, TVN Media, Corporación La Prensa, La Estrella de Panamá, el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información y el Consejo Nacional de Periodismo se han unido para recibir a los participantes de esta cita, que busca propiciar el reencuentro, el intercambio de ideas y la reflexión sobre los desafíos y el futuro de los medios de comunicación.

Las organizaciones panameñas indicaron que preparan un encuentro acorde con la importancia de la asamblea, con la hospitalidad que distingue al país.

La cita reunirá al periodismo de las Américas en Panamá con el propósito de seguir fortaleciendo los espacios de intercambio y reflexión sobre el presente y el futuro de los medios.

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¿Qué es la SIP?

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es una organización sin fines de lucro integrada por más de 1,300 medios impresos, televisivos, radiales y digitales, además de asociaciones de prensa y otros miembros. Su misión es defender y promover la libertad de prensa y de expresión en las Américas, así como impulsar el intercambio de ideas y el desarrollo del periodismo independiente. Entre sus actividades figuran el monitoreo de las condiciones para el ejercicio periodístico y la denuncia de amenazas y agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

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