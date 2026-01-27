Panamá redefine las Ciencias Biológicas: nuevas carreras reconocidas en licenciaturas y postgrados

La resolución establece un listado de carreras de ciencias de frontera a nivel de licenciatura que contribuyen al desarrollo científico y técnico del sector público y que podrán acogerse al escalafón.

El Consejo Técnico de las Ciencias Biológicas (CTCB), adscrito al Ministerio de Ambiente, aprobó una nueva lista de carreras afines y de frontera que podrán acogerse al escalafón de las Ciencias Biológicas en Panamá. La medida, publicada en la Gaceta Oficial, deroga las resoluciones de 2021 y 2022 y establece criterios actualizados para licenciaturas, especializaciones, maestrías y doctorados.

De acuerdo con la Ley 17 de 2009, el ejercicio profesional de las ciencias biológicas incluye diversas disciplinas reconocidas formalmente, al tiempo que faculta al Consejo Técnico para incorporar nuevas ciencias de frontera, atendiendo a la evolución del conocimiento científico y las necesidades del país.

Entre las licenciaturas reconocidas figuran acuicultura, bioestadística, biotecnología, ingeniería ambiental, oceanografía y recursos naturales. A nivel de postgrado, se incluyen disciplinas como biomedicina, criminología, epidemiología, genética, microbiología, salud pública, conservación de vida silvestre y virología.

Como ente regulador, el Consejo Técnico es responsable del otorgamiento de idoneidades y certificaciones, así como de la vigilancia y control del cumplimiento de la normativa vigente. Además, tiene la competencia de establecer los criterios para la aplicación del escalafón en todas las instituciones del Estado, municipios y empresas en las que el Estado sea parte.

En ejercicio de estas facultades, el Consejo Técnico aprobó una resolución mediante la cual se redefine la lista de ciencias afines y de frontera que podrán acogerse al Escalafón de las Ciencias Biológicas, estableciendo que algunas disciplinas dejarán de formar parte de este régimen a partir de la fecha de entrada en vigencia de la normativa.

Ciencias de frontera reconocidas a nivel de licenciatura

La resolución establece un listado de carreras de ciencias de frontera a nivel de licenciatura que contribuyen al desarrollo científico y técnico del sector público y que podrán acogerse al escalafón. Entre estas se encuentran la acuicultura en todas sus ramas, administración de la gestión ambiental, bioestadística, biología acuática, bioquímica, biotecnología, ciencias ambientales, citología, hidrobiología, ingeniería ambiental, ingeniería en recursos marinos y costeros, ingeniería pesquera, limnología, oceanografía, oceanología y recursos naturales.

Carreras afines y de frontera a nivel de posgrado

Así mismo, el Consejo Técnico aprobó un amplio listado de especializaciones, maestrías y doctorados en ciencias afines y de frontera, aplicables siempre que el profesional cuente con una carrera base en Ciencias Biológicas y con idoneidad previamente otorgada.

Entre estas áreas figuran, entre otras, acuicultura, auditoría ambiental, bioestadística, biofísica, biomédica, bioquímica, biotecnología, ciencias ambientales, ciencias forenses, ecología, entomología, epidemiología, genética, gestión ambiental, microbiología, parasitología, salud ambiental, saneamiento, virología y tecnologías sanitarias y ambientales.

Requisitos y disposiciones finales

La resolución establece que los profesionales con especialidades en ciencias afines o de frontera deberán cumplir con todos los requisitos contemplados en la Ley 17 de 2009, el Decreto Ejecutivo 124 de 2018 y las resoluciones administrativas vigentes del Consejo Técnico.

La documentación deberá ser presentada de forma física en las oficinas del Consejo Técnico de las Ciencias Biológicas y será evaluada en reunión ordinaria mensual. Las resoluciones y certificados de idoneidad serán notificados de manera personal o a través de representante legal.

Finalmente, el Consejo aclaró que esta disposición no afecta los derechos adquiridos de los profesionales que ya cuentan con idoneidad y que continúan amparados por el Escalafón de las Ciencias Biológicas, aun cuando alguna disciplina no haya sido incluida en la nueva resolución.