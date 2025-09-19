Panamá refuerza control fronterizo con nuevo escáner en la zona limítrofe con Costa Rica

La implementación de este sistema tiene como objetivo principal minimizar los delitos que afectan a esta región fronteriza.

En un esfuerzo por fortalecer la lucha contra el contrabando y otros delitos transfronterizos, la Dirección General de Aduanas de Panamá ha instalado un moderno escáner de rayos X en la frontera con Costa Rica. Esta tecnología busca incrementar las acciones de prevención y control, así como potenciar las capacidades operativas de los estamentos de seguridad que operan en la zona.

Según explicó Soraya Valdivieso, directora general de Aduanas, esta iniciativa forma parte de un plan más amplio que incluye la posible incorporación de al menos otros dos escáneres, en coordinación y cooperación con el gobierno de los Estados Unidos.

“La tecnología de rayos X es una de las más avanzadas del mundo. Básicamente, realiza una radiografía del contenido de la carga. Se compara con el manifiesto y, si lo declarado no coincide con lo escaneado, en menos de 20 minutos sabremos que hay irregularidades”, detalló Valdivieso.

La implementación de este sistema tiene como objetivo principal minimizar los delitos que afectan a esta región fronteriza, al tiempo que mejora los controles sin afectar significativamente el flujo del comercio legal.

Autoridades panameñas aseguran que esta medida responde a la necesidad de modernizar los procesos aduaneros y reforzar la seguridad en una de las principales rutas de tránsito terrestre entre Panamá y el resto de Centroamérica.

