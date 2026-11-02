Panamá registra 484 homicidios y supera en octubre las cifras acumuladas del año pasado

Los casos se concentran principalmente en la ciudad de Panamá, el distrito de San Miguelito y la provincia de Colón.

Ciudad de Panamá/La violencia homicida continúa en aumento en Panamá. Hasta el 18 de octubre de 2026 se habían contabilizado aproximadamente 484 homicidios, una cifra que ya supera los registros reportados para el mismo periodo del año pasado y que mantiene la proyección de cerrar el año con más de 500 víctimas.

De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Instituto de Estadísticas Criminales, los casos se concentran principalmente en la ciudad de Panamá, el distrito de San Miguelito y la provincia de Colón.

El comportamiento de este delito refleja que, en promedio, se registra un homicidio cada 15 horas. Además, los fines de semana concentran la mayor cantidad de estos hechos violentos.

”Si tenemos un aumento de la violencia y esto no desmerita las actividades políticas y el temblor que hubo, el crimen sigue su rumbo sin que aveces se note y aveces se expresa con algunos homicidios en vías públicas y dobles, homicidios, por razones que ya sabemos como el narcotráfico”, indicó Julio Alonso, criminólogo.

En la provincia de Colón, donde se ha registrado una ola de asesinatos durante este año, el Ministerio Público informó que 75 personas han sido condenadas por homicidio, mientras que otras 306 están vinculadas a investigaciones relacionadas con casos registrados en esa provincia.

Por su parte, el ministro de Seguridad ha señalado que una parte importante de los crímenes ocurridos en la capital estaría relacionada con estructuras del crimen organizado y disputas entre pandillas. Sobre el doble homicidio registrado en el sector de Perjil, indicó que ya se ha logrado identificar a dos personas vinculadas al caso.

Las investigaciones también apuntan a la incidencia de la violencia colateral, aunque el porcentaje señalado en los datos disponibles requiere mayor precisión para determinar su alcance.

Las cifras reflejan un comportamiento preocupante: octubre de 2025 cerró con 485 homicidios acumulados, mientras que este año, antes de finalizar el décimo mes, ya se había alcanzado una cantidad similar.

De mantenerse esta tendencia, Panamá podría cerrar 2026 con más de 500 homicidios, lo que representaría un incremento de la violencia homicida en comparación con el año anterior.

Con información de Hellen Concepción