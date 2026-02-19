Panamá será sede de Salazón 2026, el festival regional del hot dog

La propuesta invita a chefs locales e internacionales a reinventar este clásico de la comida callejera con creaciones fuera de lo común.

Ciudad de Panamá, Panamá/La ciudad de Panamá se prepara para recibir Salazón 2026, el festival gastronómico que gira en torno al hot dog y que se celebrará el próximo 21 de febrero en el restaurante La Tapa del Coco. La propuesta invita a chefs locales e internacionales a reinventar este clásico de la comida callejera con creaciones fuera de lo común, en un ambiente familiar y de camaradería culinaria.

Salazón es una iniciativa del maestro charcutero guatemalteco Peter Meng, ingeniero en alimentos y fundador de Sal Charcutería, un espacio que funciona como fábrica y restaurante, especializado en productos artesanales elaborados con rigor técnico, ingredientes seleccionados y creatividad.

Desde su creación en 2021, el festival se ha consolidado como el primero en la región dedicado exclusivamente al hot dog. En Guatemala ya suma cinco ediciones y, este año, cruza fronteras para celebrarse por primera vez en Panamá.

En esta ocasión participarán 11 chefs, quienes tomarán la cocina de La Tapa del Coco durante una hora cada uno para presentar una receta única elaborada con salchichas de Sal Charcutería. Las porciones serán limitadas.

El cartel reúne a figuras destacadas de la escena gastronómica latinoamericana. Los chefs confirmados son:

Mario Castrellón, del restaurante Maito.

Álvaro Clavijo, de El Chato, recientemente reconocido como número uno en la lista Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 .

. Pablo Díaz, de Mercado 24.

Fulvio Miranda, de Cantina del Tigre.

Saverio Stassi, de Ajüalá.

Natalia Cocoma, de Oda.

Kamel Abi Hassan, de Umi.

Luis Morales, de Casa Fuego.

Hiram Thompson, de Fonda Lo Que Hay.

Javier Chávez, de Sal Si Puedes.

Erasmo Bosquez, de Caleta.

Además, Peter Meng y Armando Bramwell, chef anfitrión de La Tapa del Coco, servirán hot dogs durante toda la jornada.

Meng destacó que, tras dos años trabajando de manera independiente en Panamá, se ha sentido acogido por la comunidad gastronómica local, lo que lo motivó a traer el festival al país luego de cinco años de celebrarse en Guatemala.

También subrayó el potencial de Panamá para desarrollar proyectos como Sal, en alianza con Finca La Provence, asegurando que considera al país como su segunda casa.

La experiencia estará acompañada de vinos, cervezas, bebidas naturales y sodas. En la barra participarán como invitados especiales Lissa Barquero, cofundadora de Otro Bar en Costa Rica, y el productor chileno Louis Antoine Luyt.

Los boletos ya están disponibles en el portal Passline.

También podrán adquirirse el día del evento. Las puertas abrirán a las 12:00 p.m. y la actividad se extenderá hasta las 10:00 p.m.