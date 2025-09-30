Panamá apuesta por el turismo de convenciones; se esperan $10 millones de dólares para octubre

En términos de impacto inmediato, Premios Juventud generó más de 2,500 empleos y contó con la participación activa de empresas panameñas en la logística.

Los recientes éxitos en la proyección internacional de Panamá, impulsados por eventos de gran calado como los Premios Juventud, marcan el nuevo pulso de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). En TVN Noticias, Gloria de León, administradora de la ATP, hizo un balance del aprovechamiento de la marca país y las estrategias implementadas tras recibir un sector con "cifras en rojo".

La administradora de León destacó que eventos como los Premios Juventud no solo elevan el perfil de Panamá como destino de espectáculos, sino que refuerzan su identidad turística.

Premios Juventud: Un posicionamiento millonario

De León catalogó la celebración de los Premios Juventud como una "buenísima noticia" que ha reforzado la imagen de la nación. La promoción se extendió por dos meses previos, culminando con el show televisado.

"Definitivamente nos ayudó a seguir posicionando Panamá como un centro no solamente de entretenimiento, sino un destino que tiene cultura, gastronomía, playas, biodiversidad", manifestó.

En términos de impacto inmediato, el evento generó más de 2,500 empleos y contó con la participación activa de empresas panameñas en la logística. En el ámbito digital, el alcance fue masivo: "Un impacto que hasta la fecha es de 50 millones de personas únicas que vieron en digital el programa", detalló la administradora, señalando que esto "ayuda a robustecer ese mensaje que estamos dando constantemente a través de aliados estratégicos".

Al abordar el comportamiento económico del turismo, De León indicó que, con cifras consolidadas hasta el 31 de julio, la tendencia es positiva.

"Estamos 4.3% arriba de la cantidad de visitantes que llegaron el año pasado", señaló De León sobre visitantes.

Mientras que en gasto turístico aproximado está 8% arriba, lo que representa $3,880 millones de dólares en impacto turístico, destacó.

Este crecimiento está intrínsecamente ligado a la estrategia de impulsar a Panamá como un "hub de congresos y convenciones", dado que este tipo de visitante posee un gasto turístico superior al convencional. Solo para el mes de octubre, la ATP proyecta un impacto económico de $10 millones con la realización de cinco eventos internacionales clave, incluyendo congresos de la ONU, el Mundial de Robótica y el evento cultural Prisma. Además, se busca que estos visitantes aprovechen para quedarse más días y "disfrutar del interior del país".

Logística e infraestructura con apoyo local

Para mantener o aumentar el número de visitantes, la ATP se apoya en dos pilares logísticos y un compromiso con la infraestructura.

Panamá Stopover de Copa: Esta alianza busca atraer a turistas que originalmente no planeaban detenerse en el país. El programa reporta un crecimiento del 20% respecto al año anterior, confirmando su efectividad. Infraestructura: La Autoridad trabaja en la mejora de las infraestructuras en los siete destinos con vocación turística identificados en el Plan Maestro, utilizando un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.

Un punto crucial para la mejora es el trabajo con las autoridades locales: "Para nosotros es superimportante que los representantes, los diputados, los alcaldes de los destinos; ellos son los que conocen las necesidades del distrito, de ese lugar específico", subrayó De León.

Panamá Black Weekend

Abordó la celebración del Panamá Black Weekend, el cual inicia este sábado y se extiende hasta el 10 de octubre, ofreciendo hasta un 70% de descuento en más de 16 centros comerciales.

Este evento busca impulsar la economía local y potenciar el turismo de shopping, un producto que ha caracterizado a Panamá en la región. Aunque es difícil pronosticar la cifra exacta de turistas compradores, la administradora confía en el trabajo conjunto con la empresa privada para medir los resultados y estrategias.

Concluyó con un llamado a los ciudadanos: "Panamá es el anfitrión del mundo, somos nosotros los panameños, los principales influenciadores… que tripeen lo suyo, que vayan al interior del país".