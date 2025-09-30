Martín Torrijos advierte de un 'gran retroceso' en soberanía y critica el presupuesto del Estado

🔴 El Canal no nació el 31 de diciembre de 1999. Fue el producto de una lucha que costó esfuerzo. 🔴 Sacar a Panamá de la disputa entre Estados Unidos y China y replantearse por qué el país no puede adquirir los puertos de vuelta que tiene Hutchison. 🔴 Río Indio es un proyecto del país, de nuestra decisión de administrar bien y eficientemente el Canal. 🔴 Este memorándum de entendimiento, estos acuerdos firmados por el gobierno del presidente Mulino, han hecho un retroceso en lo que ha sido nuestra lucha histórica por la soberanía. 🔴 Este es el presupuesto más grande en la historia del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Mañana 1 de octubre se cumplen 46 años de la entrada en vigencia de los Tratados Torrijos-Carter que permitieron a Panamá alcanzar el Canal y muchos otros bienes revertidos. El expresidente de la República, Martín Torrijos Espino, hizo un repaso de la lucha antes y después de alcanzada la soberanía nacional.

Los tratados entraron en vigencia el 1 de septiembre de 1979.

El exmandatario habló en Noticias AM sobre temas importantes de la actualidad panameña, como “sacar a Panamá de la disputa de Estados Unidos y China”, “traer de vuelta” los puertos que tiene Hutchison, el proyecto de Río Indio y el memorándum de entendimiento firmado por el gobierno del presidente Mulino con EEUU, que a su juicio ha generado "un retroceso a la lucha por la soberanía".

Además, criticó duramente el presupuesto "más grande de la historia del país", señalando que no refleja las prioridades nacionales.

El exmandatario hizo un llamado a recuperar la visión integral del desarrollo, que va más allá de la exitosa administración del Canal.

Alarma por geopolítica y memorándum

Torrijos, hijo del general Omar Torrijos Herrera, expresó su preocupación por los Memorándum de Entendimiento firmados con Estados Unidos, los cuales, a su juicio, comprometen la neutralidad panameña.

"Teníamos 14 bases militares en este país y nosotros, producto del coraje de distintas generaciones, logramos que Panamá el 31 de diciembre fuera un territorio sin presencia militar de los Estados Unidos en nuestro territorio. Hoy día ha habido un gran retroceso", afirmó Torrijos.

Según el expresidente, estos acuerdos han puesto a Panamá "nuevamente en el ojo de la geopolítica mundial" al establecer "tres áreas específicas donde se habla de permanencia, de instalaciones militares conjuntos". Recalcó que la mejor defensa del Canal es su neutralidad, sosteniendo que cualquier presencia o ejercicio permanente de EEUU en territorio panameño es un retroceso en la lucha histórica por la soberanía.

El Canal, el agua y Río Indio

El expresidente insistió en la necesidad de que los panameños "sientan" los beneficios del Canal, ya que actualmente los recursos "entran al presupuesto nacional" sin reflejarse en mejoras tangibles para la población.

Propuso que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) asuma un rol crucial en la gestión hídrica, sugiriendo que "el Canal no se encarga de la producción del agua en el país". Sobre el proyecto de Río Indio, instó a verlo como una herramienta de desarrollo social y no solo de ingeniería.

"El río Indio no es solo garantizar el tránsito de buques por el canal, es garantizarle el agua a los panameños", aseguró. Torrijos abogó por crear una "nueva institucionalidad del agua" y aprovechar la obra para generar desarrollo sostenible y empleos para las comunidades de la cuenca.

Críticas al presupuesto y la visión gubernamental

El exmandatario fustigó al gobierno actual por el presupuesto más grande de la historia, calificándolo de "mucho más exagerado" y reflejo de un "gobierno de sordos" que actúa con improvisación.

"Si el agua es una prioridad, no está reflejado ahí. Si la educación es una prioridad, no está reflejado ahí", manifestó, lamentando la falta de una política social y económica clara.

Finalmente, Torrijos concluyó que, si bien la administración del Canal lo ha hecho bien, han sido los gobiernos quienes han fracasado en aprovechar la reversión para transformar el país: "Nos falta identificar áreas donde los panameños sienten que a diario... el recurso del canal le llega a ellos y que esto ha cambiado su vida".