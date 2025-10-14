Panamá vs Surinam: Sinaproc refuerza medidas de seguridad en el estadio Rommel Fernández

Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) activará un amplio operativo de seguridad y logística en el estadio Rommel Fernández, donde se espera la asistencia de “miles y miles y miles de personas” para el encuentro clasificatorio entre Panamá y Surinam.

El vocero de la institución, René García, informó que el pronóstico climático para este martes es favorable. “Se esperan algunas lluvias, nada significativo. Esperemos que en el área de Juan Díaz el día se mantenga como está hasta el momento y no haya lluvia en la tarde-noche”, explicó.

García destacó que el operativo es resultado de “una coordinación interinstitucional” en la que participan el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y otros estamentos de seguridad y emergencia. “Vamos a estar apostados desde horas de la tarde en el Rommel Fernández verificando el proceso de ingreso, así mismo con el proceso de egreso una vez culminado el partido”, indicó.

Las puertas del estadio abrirán a las 4:00 p.m., por lo que el funcionario recomendó a los fanáticos organizarse con tiempo. “Muchos llegan apenas abren las puertas para evitar contratiempos, pero la gran mayoría permanece en los alrededores o en el Fan Fest y luego, cuando faltan 10 o 15 minutos, comienzan a ingresar, lo que hace un poco más tedioso el proceso por el gran volumen de personas”, explicó García.

El representante de Sinaproc hizo especial énfasis en la seguridad infantil. “Es importante que los adultos estén pendientes de los menores, prácticamente agarrados de la mano hasta que estén en sus butacas”, señaló.

Añadió que “gracias a Dios, al ser un recinto cerrado, los menores extraviados se encuentran rápidamente”, aunque subrayó que este es uno de los incidentes más comunes en este tipo de eventos. Además, recomendó que los niños “vengan bien hidratados y alimentados” para evitar complicaciones.

El operativo de salida dependerá en parte del resultado del encuentro. “Si se gana, la salida es un poquito más complicada porque las personas están celebrando; si el resultado es adverso, la gente sale más rápido”, explicó García.

Con todas las entradas “completamente agotadas”, el funcionario reconoció que el evento representa un desafío logístico. “Es un poquito más complicado por el volumen de personas, pero contamos con el apoyo de la Policía Nacional, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y la seguridad privada”, afirmó.

Sinaproc también dispondrá de ambulancias privadas y personal de turno para atender cualquier emergencia. García recordó que “no se puede ingresar con armas de fuego, objetos punzocortantes ni artículos contundentes que puedan ocasionar golpes”.

Asimismo, recomendó que quienes padezcan enfermedades “tomen sus medicamentos antes de asistir” y que todos los asistentes “vengan bien hidratados, bien alimentados y listos para disfrutar del partido”.