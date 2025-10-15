Panamá vuelve a ser la capital de la Olimpiada de Robótica Educativa

Además de países de América, en esta competencia también asistirán países de otros continentes invitados, tales como: China Taipéi, Alemania, India, Italia, Corea, Rumania y Vietnam.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá se prepara para recibir a delegaciones estudiantiles de más de 20 países del continente americano en el torneo invitacional de robótica de la World Robot Olympiad (WRO), denominado "Open Championship America 2025", que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Amador del 19 al 21 de octubre.

Bajo la temática "El Futuro de los Robots", esta competencia de robótica reunirá a más de 200 equipos internacionales que participarán en las ocho categorías de competencia, siendo un importante escenario de exposición de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemática (STEAM) para estudiantes entre las edades de 8 a 19 años.

Marvin Castillo, presidente de la Fundación Nacional para el Desarrollo de las STEAM (FUNDESTEAM), indicó que en cada continente los países miembros de la World Robot Olympiad celebran un torneo invitacional denominado "Open Championship", y este año Panamá fue escogida para celebrar este torneo y brindar en el continente americano una exposición internacional de competencia de robótica a la mayor cantidad de equipos y estudiantes posibles, muchos de los cuales no tienen la oportunidad de participar en la Olimpiada Mundial de Robótica que este año se llevará a cabo en Singapur.

"Panamá se ha convertido en un referente del desarrollo de la ciencia y tecnología estudiantil, lo que habla de su crecimiento y posicionamiento en la educación Steam, y este evento internacional tiene repercusiones muy positivas no solo en la educación, sino también en el campo del turismo, la economía y en la marca país", destacó Marvin Castillo.

Durante estos tres días de evento, se espera la llegada a Panamá de 1,500 personas entre estudiantes, tutores, docentes, padres de familia y un importante número de visitantes que se harán eco de esta gran convocatoria internacional.

El Presidente de FUNDESTEAM manifestó que es un orgullo para Panamá ser anfitrión de esta competencia internacional, destacando su compromiso con el intercambio cultural y una visión unida para un mañana más brillante e interconectado, donde la juventud estudiosa de América siga abriendo caminos hacia un futuro más competitivo.

La inauguración oficial del Open Championship America 2025 será este próximo domingo, 19 de octubre, a las 4:30 de la tarde en el Centro de Convenciones Amador, y la competencia propiamente se desarrollará los días 20 y 21 de octubre.